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    • Memurlar
    • 24.11.2021 11:46
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    • 24.11.2021 11:46
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    PTT personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler 2022? PTT memur ve personel maaşları ne kadar? 15 bin personel alımı kadroları...

    Son 2 yıldır personel alımı yapmayan Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş., bu yıl 15 bin personel alımı gerçekleştirecek. Mimar, Mühendis, Büro Görevlisi, Postacı, Avukat, Tekniker, Gişe kadrolarında yapılacak personel alımı için binlerce kişi bekleyişte. PTT bünyesinde istihdam etmek isteyenler personel alımı şartlarını taşıması gerekiyor. Başvuru şartları arasında 'KPSS’den ya da kurum içi sınavdan yeterli puanı almak' ibaresi yer alıyor. Peki; PTT personel alımı ne zaman, şartları neler 2022? PTT 15 bin personel alımı hangi alanlarda yapılacak? PTT memur ve personel maaşları ne kadar? İşte başvuru tarihi ve formu!

    PTT personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler 2022?

    Her sene düzenli olarak işçi alımı ilanları yayınlayan PTT 2 yıl boyunca alım yapmadı. Dolayısıyla gözler 2022 yılında çevrildi. PTT bünyesinde çalışmak isteyen binlerce kişi PTT personel alımı ilanlarını yakından takip ediyor. 2022 yılında açık bulunan Büro Görevlisi, Postacı alımları Avukat, Mimar, Mühendis, Tekniker, Gişe kadrolarına alımlar yapılacak. Boş kontenjanlara yerleşmek isteyenler PTT personel alımı ne zaman, şartları neler 2022? PTT 15 bin personel alımına kimler başvurabilir? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Haberimizde başvuru tarihi ve formuna ulaşabilirsiniz...

    2021 PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

    İş arayışında olan vatandaşlar PTT personel alımı hakkındaki son dakika duyurulara kitlendi. Uzun süredir alım yapmayan kuruma 2022 yılında 15 bin personel alımı yapılması bekleniyor. Gözler son açıklamalarda...

    PTT 15 BİN PERSONEL ALIMI HANGİ KADROLARA YAPILACAK?

    15 bin kişilik personel alımlarında Büro Görevlisi, Postacı alımları Avukat, Mimar, Mühendis, Tekniker, Gişe ünvanlarından alımlar gerçekleştirilebilir. Ancak henüz hangi meslekten kaç kişi alınacağı bilinmiyor.

        PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
        • 18 ila 35 yaş aralığında bulunmak (bu noktada kurum başvuru yapacak kişinin 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşında gün almamış olmasını talep ediyor),
        • Devlet kurumundan emekli olmamış olmak,
        • Devlete karşı suç işlememiş olmak (özellikle sahtecilik, terör ve dolandırıcılık suçları) ve sabıkanın bulunmayacağı adli sicil kaydına sahip olmak,
        • Erkek adaylar için askerliği tamamlamış olmak veya başvuru esnasında tecilli askerlik durumuna sahip olmak,
        • Kamu haklarından mahrum bulunacak bir ceza almamış olmak,
        • Kamu kurumlarından alınmış disiplin cezasına sahip olmamak,
        • KPSS'den ya da kurum içi sınavdan yeterli puanı almak,
        • Kurumun düzenleyeceği mülakatı başarıyla geçmek.

        PTT PERSONEL MAAŞLARI 2021!

        Gişe Memuru: 4.100 TL ila 4.800 TL

        Büro Gürevlisi: 4.1

        864x48600 TL ila 4.800 TL

        Şube Müdürü: 6.584 TL

        Teknik Şef: 5.441 TL

        Tekniker: 3.044 TL

        Şef: 5.441 TL

        İHS çalışanları: PTT Memurları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personelle ilgili olarak belirlenmiş hükümlerine tabi tutulmadan; idari hizmet sözleşmesi ile "sözleşmeli çalışan" olarak PTT'de çalışabilirler. Maaşları kadroyla atanan çalışanlara kıyasla çok daha düşük olan PTT İhs çalışanları; güncel olarak 2021 yılı içerisinde aylık performansına göre 2.500 TL ila 3.500 TL arasında maaş almaktadırlar.
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        Haberler Memurlar PTT personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler 2022? PTT memur ve personel maaşları ne kadar? 15 bin personel alımı kadroları...
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