PTT personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler 2022? PTT memur ve personel maaşları ne kadar? 15 bin personel alımı kadroları...

Her sene düzenli olarak işçi alımı ilanları yayınlayan PTT 2 yıl boyunca alım yapmadı. Dolayısıyla gözler 2022 yılında çevrildi. PTT bünyesinde çalışmak isteyen binlerce kişi PTT personel alımı ilanlarını yakından takip ediyor. 2022 yılında açık bulunan Büro Görevlisi, Postacı alımları Avukat, Mimar, Mühendis, Tekniker, Gişe kadrolarına alımlar yapılacak. Boş kontenjanlara yerleşmek isteyenler PTT personel alımı ne zaman, şartları neler 2022? PTT 15 bin personel alımına kimler başvurabilir? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Haberimizde başvuru tarihi ve formuna ulaşabilirsiniz...
2021 PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
İş arayışında olan vatandaşlar PTT personel alımı hakkındaki son dakika duyurulara kitlendi. Uzun süredir alım yapmayan kuruma 2022 yılında 15 bin personel alımı yapılması bekleniyor. Gözler son açıklamalarda...
PTT 15 BİN PERSONEL ALIMI HANGİ KADROLARA YAPILACAK?
15 bin kişilik personel alımlarında Büro Görevlisi, Postacı alımları Avukat, Mimar, Mühendis, Tekniker, Gişe ünvanlarından alımlar gerçekleştirilebilir. Ancak henüz hangi meslekten kaç kişi alınacağı bilinmiyor.