PTT personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler 2022? PTT memur ve personel maaşları ne kadar? 15 bin personel alımı kadroları...

PTT PERSONEL MAAŞLARI 2021!

Gişe Memuru: 4.100 TL ila 4.800 TL

Büro Gürevlisi: 4.1

864x48600 TL ila 4.800 TL

Şube Müdürü: 6.584 TL

Teknik Şef: 5.441 TL

Tekniker: 3.044 TL

Şef: 5.441 TL

İHS çalışanları: PTT Memurları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personelle ilgili olarak belirlenmiş hükümlerine tabi tutulmadan; idari hizmet sözleşmesi ile "sözleşmeli çalışan" olarak PTT'de çalışabilirler. Maaşları kadroyla atanan çalışanlara kıyasla çok daha düşük olan PTT İhs çalışanları; güncel olarak 2021 yılı içerisinde aylık performansına göre 2.500 TL ila 3.500 TL arasında maaş almaktadırlar.