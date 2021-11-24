PTT memur ve personel maaşları ne kadar? PTT personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler 2022? 15 bin personel alımı kadroları...

Son 2 yıldır personel alımı yapmayan Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş., bu yıl 15 bin personel alımı gerçekleştirecek. Mimar, Mühendis, Büro Görevlisi, Postacı, Avukat, Tekniker, Gişe kadrolarında yapılacak personel alımı için binlerce kişi bekleyişte. PTT bünyesinde istihdam etmek isteyenler personel alımı şartlarını taşıması gerekiyor. Başvuru şartları arasında 'KPSS'den ya da kurum içi sınavdan yeterli puanı almak' ibaresi yer alıyor. Peki; PTT personel alımı ne zaman, şartları neler 2022? PTT 15 bin personel alımı hangi alanlarda yapılacak? PTT memur ve personel maaşları ne kadar? İşte başvuru tarihi ve formu!
2021 PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
İş arayışında olan vatandaşlar PTT personel alımı hakkındaki son dakika duyurulara kitlendi. Uzun süredir alım yapmayan kuruma 2022 yılında 15 bin personel alımı yapılması bekleniyor. Gözler son açıklamalarda...
PTT 15 BİN PERSONEL ALIMI HANGİ KADROLARA YAPILACAK?
15 bin kişilik personel alımlarında Büro Görevlisi, Postacı alımları Avukat, Mimar, Mühendis, Tekniker, Gişe ünvanlarından alımlar gerçekleştirilebilir. Ancak henüz hangi meslekten kaç kişi alınacağı bilinmiyor.