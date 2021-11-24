PTT memur ve personel maaşları ne kadar? PTT personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler 2022? 15 bin personel alımı kadroları...

Son 2 yıldır personel alımı yapmayan Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş., bu yıl 15 bin personel alımı gerçekleştirecek. Mimar, Mühendis, Büro Görevlisi, Postacı, Avukat, Tekniker, Gişe kadrolarında yapılacak personel alımı için binlerce kişi bekleyişte. PTT bünyesinde istihdam etmek isteyenler personel alımı şartlarını taşıması gerekiyor. Başvuru şartları arasında 'KPSS'den ya da kurum içi sınavdan yeterli puanı almak' ibaresi yer alıyor. Peki; PTT personel alımı ne zaman, şartları neler 2022? PTT 15 bin personel alımı hangi alanlarda yapılacak? PTT memur ve personel maaşları ne kadar? İşte başvuru tarihi ve formu!