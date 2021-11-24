POMEM yedek sonuçları açıklandı: Sonuçlara nasıl bakılır? 27. dönem POMEM yedek listesi! POMEM yedek kaça kadar gelir?

POMEM yedek sonuçları açıklandı. Yedeğe kalan pek çok kişi sonuçların açıklanması için gün sayıyordu. Polis olma hayali ile yanıp tutuşan gençler POMEM'e girebilmek için önce ön sağlık sonra fiziki ve sözlü mülakattan geçtiler. 2021 yılında 8 bin polis adayı POMEM'e alınacak. Sonuçların açıklanmasıyla yedeğe kalanlar gözlerini yedek sonuçlarına çevirdi. Peki; 27. dönem POMEM yedek sonuçlarına nasıl bakılır? POMEM yedek kaça kadar gelir? İşte 27. dönem POMEM yedek listesi!
POMEM YEDEK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle;
"27. Dönem POMEM 1. yedek aday yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. 27. Dönem polis meslek eğitimi için Polis Meslek Eğitim Merkezlerine asıl olarak planlanan adaylardan kayıt yaptırmayan ve istifa eden adayların yerine lisans mezunu 669 erkek, ön lisans mezunu 136 erkek, lisans mezunu 30 kadın, ön lisans mezunu 6 kadın yedek adayın planlaması yapılmıştır.
POMEM YEDEK SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
Bundan sonra yapılacak yedek planlamaları için adayların Başkanlığımız http://www.pa.edu.tr internetteki resmi sayfamız üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.
Adaylara sonuçlar posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, internetteki resmi sayfamız üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.Tüm adaylara ilanen duyurulur."
POMEM YEDEK KAÇA KADAR GELİR?
27. dönem POMEM'de yedeklerden lisans mezunu 669 erkek, ön lisans mezunu 136 erkek, lisans mezunu 30 kadın, ön lisans mezunu 6 kadın alınacak.