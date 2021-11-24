POMEM yedek sonuçları açıklandı: Sonuçlara nasıl bakılır? 27. dönem POMEM yedek listesi! POMEM yedek kaça kadar gelir?

POMEM yedek sonuçları açıklandı. Yedeğe kalan pek çok kişi sonuçların açıklanması için gün sayıyordu. Polis olma hayali ile yanıp tutuşan gençler POMEM'e girebilmek için önce ön sağlık sonra fiziki ve sözlü mülakattan geçtiler. 2021 yılında 8 bin polis adayı POMEM'e alınacak. Sonuçların açıklanmasıyla yedeğe kalanlar gözlerini yedek sonuçlarına çevirdi. Peki; 27. dönem POMEM yedek sonuçlarına nasıl bakılır? POMEM yedek kaça kadar gelir? İşte 27. dönem POMEM yedek listesi!