Dicle Üniversitesi 13 öğretim üyesi alıyor

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 13 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Dicle Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanına başvuru için aranan şartlar

1. Mikrobiyoloji alanında doçentliğini almış olmak.

2. Ortopedi ve Travmatoloji alanında doçentliğini almış olmak.

3. Protetik diş tedavisi anabilim dalında doçentliğini almış olup adeziv köprüler ve klinik uygulamaları hakkında çalışmaları olmak.

4. Kimya (Analitik Kimya) alanında doçent unvanını almış olup biyoteknolojik bitki ve anti kanser konusunda çalışmaları olmak.

5. Eczacılık fakültesi mezunu olup farmakognozi alanında doktora yapmış olmak.

6. Sanat Tarihi alanında doçentliğini almış olmak.

7. Uygulamalı İstatistik alanında doçentliğini almış olup yarı parametrik karma modeller üzerine çalışmaları olmak.

8. Kimya (Analitik Kimya) alanında doçentliğini almış olup yakıt, su ve gıda analizleri üzerine çalışmaları olmak.

9. Kimya (Anorganik Kimya) alanında doçentliğini almış olup kozmetik, tıbbi cihaz ve lens solüsyonları üzerine çalışmaları olmak

10. Avrupa Birliği alanında doçentliğini almış olup Avrupa Birliği yurttaşlığı konusunda çalışmaları olmak.

11. Kamu hukuku alanında doktora yapmış olup anayasa hukuku konusunda çalışmaları olmak.

12. Hukuk fakültelerinin Maliye ve Ekonomi bölümlerinde çalışmış olup ilgili alanda en az iki yıl ders verme deneyimi olmak.

13. Hadis alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

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