Personel alımına ilişkin gelişmeler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamada istihdam müjdesi verdi. Bakan Gül açıklamasında, "2022 yılında 12 bin 400 yeni personel alacağız. Bu konudaki planlamamızı tamamladık. Bu sayının artırılması yönünde çalışmalarımızı da sürdüreceğiz." dedi. Peki, Adalet Bakanlığı 12 bin 400 personel alımı başvuruları ne zaman? Adalet Bakanlığı 12 bin 400 personel alımı başvuru şartları, kadro dağılımı belli oldu mu? İşte merak edilenler!
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, istihdam müjdesi verdi.
2022 yılında yapılacak yeniliklere ilişkin açıklama yapan Bakan Abdulhamit Gül, personel alımı yapacaklarını söyledi.
12 BİN 400 PERSONEL ALINACAK
12 bin 400 yeni personelin iş sahibi olacağını vurgulayan Bakan Gül, konuyla ilgili tüm planlamaların tamamlandığını belirtti.