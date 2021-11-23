Zabıta memuru alımı güncel ilanlar! 5000-6000 TL maaşla ikamet şartsız düz memur ve zabıta alımı başvuru şartları nedir?

Zabıta alımında istihdam sağlamak amacıyla belediyeler devre devre zabıta alımı ilanları yayınlıyor. İl ve ilçe belediyelerinde zabıta memuru olmak isteyen vatandaşlar amacıyla lüzumlu şartlar ve yayınlanan zabıta alım ilanlarını haberimizde bulabilirsiniz. İlgili belediyelerin sınırları amacıylade kanunla tespit edilen buyruk ve yasaklar tarafında detaylı denetlemeler sağlayan devlet memurlarına zabıta adı veriliyor. Peki zabıta memuru nasıl olunur? Zabıta memuru olma şartları nelerdir? Zabıta olmak amacıyla ilk olarak devlet doğrultusundan oluşturulan KPSS sınavına girmiş olmak ve en az 60 puan almış olmak gerekmektedir. Yayınlanan zabıta alım ilanlarında lüzumlu KPSS puanı ile alakalı farklılıklar olabilmektedir.
Başvurular Ne Zaman Sona Erecek?
Esenler Belediyesi zabıta memuru alımı müracaatları 10 Ocak 2022 tarihinde başlayıp 14 Ocak 2022 tarihine kadar devam edecek.
Adaylar lüzumlu belgeler ile eş güdümlü müracaat tarihleri içinde Birlik Mah. Mehmet Akif İnan Cad. No: 6-8 Esenler /İstanbul adresinde Esenler Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaatte bulunabilecek.
Posta ile ya da başka şekillerde oluşturulan müracaatlar kabul edilmeyecek.
1. Başvuru Formu (Belediyemizin internet internet sayfasından www.esenler.bel.tr adresi üzerinden temin edilecektir.)
Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi.
3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,e-Devlet'ten alınan kare kodlu ve barkod numaralı olan mezuniyet belgesi(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
5. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu çıktısı.
6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.
7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
8. 3 adet fotoğraf (1 adedi Başvuru formuna yapıştırılacak.)