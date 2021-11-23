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    • Memurlar
    • 23.11.2021 12:54
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    • 23.11.2021 12:54
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    Zabıta memuru alımı güncel ilanlar! 5000-6000 TL maaşla ikamet şartsız düz memur ve zabıta alımı başvuru şartları nedir?

    Zabıta memuru alımı başladı! Zabıta alımı müracaat tarihi ve müracaat şartları haberimizde yer alıyor. Belediye bünyesine KPSS puanı ile zabıta memuru alımı uygulanacağı açıklandı. Kamu personeli alımı uygulanacağı belediye doğrultusundan resmi gazete üzerinden açıkladı. Esenler Belediyesinin yayınlamış bulunduğu ilana göre bünyesine KPSS puan koşulu ile 15 adet zabıta memuru alımı yapılacak. Zabıta olmak amacıyla ilk olarak devlet doğrultusundan oluşturulan KPSS sınavına girmiş olmak ve en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. İşte 2021 Kasım ayı zabıta alımına ilişkin her şey....

    takvim.com.tr
    Zabıta memuru alımı güncel ilanlar! 5000 TL maaşla...

    Zabıta alımında istihdam sağlamak amacıyla belediyeler devre devre zabıta alımı ilanları yayınlıyor. İl ve ilçe belediyelerinde zabıta memuru olmak isteyen vatandaşlar amacıyla lüzumlu şartlar ve yayınlanan zabıta alım ilanlarını haberimizde bulabilirsiniz. İlgili belediyelerin sınırları amacıylade kanunla tespit edilen buyruk ve yasaklar tarafında detaylı denetlemeler sağlayan devlet memurlarına zabıta adı veriliyor. Peki zabıta memuru nasıl olunur? Zabıta memuru olma şartları nelerdir? Zabıta olmak amacıyla ilk olarak devlet doğrultusundan oluşturulan KPSS sınavına girmiş olmak ve en az 60 puan almış olmak gerekmektedir. Yayınlanan zabıta alım ilanlarında lüzumlu KPSS puanı ile alakalı farklılıklar olabilmektedir.

    Başvurular Ne Zaman Sona Erecek?

    Esenler Belediyesi zabıta memuru alımı müracaatları 10 Ocak 2022 tarihinde başlayıp 14 Ocak 2022 tarihine kadar devam edecek.

    Adaylar lüzumlu belgeler ile eş güdümlü müracaat tarihleri içinde Birlik Mah. Mehmet Akif İnan Cad. No: 6-8 Esenler /İstanbul adresinde Esenler Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaatte bulunabilecek.

    Posta ile ya da başka şekillerde oluşturulan müracaatlar kabul edilmeyecek.

    1. Başvuru Formu (Belediyemizin internet internet sayfasından www.esenler.bel.tr adresi üzerinden temin edilecektir.)

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi.

    3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,e-Devlet'ten alınan kare kodlu ve barkod numaralı olan mezuniyet belgesi(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

    4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

    5. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu çıktısı.

    6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.

    7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

    8. 3 adet fotoğraf (1 adedi Başvuru formuna yapıştırılacak.)

        Başvuru Şartları Neler?

        1. Türk vatandaşı olmak.

        2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

        3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

        4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

        5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

        6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak

        Özel Başvuru Şartları Neler?

        1. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Lisans 2020-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

        2. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

        3. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına baĢvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak, 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. (Boy ve kilo tespitleri belediyemizce bavvuru evrakları teslim alınmadan önce yapılacaktır.)

        4. Sınavının yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

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        Haberler Memurlar Zabıta memuru alımı güncel ilanlar! 5000-6000 TL maaşla ikamet şartsız düz memur ve zabıta alımı başvuru şartları nedir?
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