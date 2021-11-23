MEB 750 engelli öğretmen tercihleri nasıl, nereden yapılır? Engelli öğretmen alımı kontenjan dağılımı, tercih kılavuzu!

Gündemde en sık araştırılanlar arasında Engelli öğretmen alımı kontenjan dağılımı, tercih kılavuzu yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 8 -12 Kasım tarihleri arasında 750 engelli öğretmen ön başvurularını tamamladı ve şimdi gözler tercihlere çevrildi. Peki MEB 750 engelli öğretmen tercih başvuruları nasıl yapılır? Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS-Lisans Düzeyi) katılan adaylar arasından seçilecek olan 750 engelli öğretmen ataması için EKPSS puanının önemi de büyük. İşte tercih başvuruları ile ilgili bilgiler…
BAŞVURULAR TAMAMLANDI!
Ön başvurular, 8-12 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Adaylar; başvurularını "personel.meb.gov.tr" adresinde yer alan Elektronik Ön Başvuru Formunu doldurmak suretiyle belirtilen süre içinde gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz ay yapılan Kabine toplantısının ardından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 750 engelli öğretmen atamasının yapılacağı müjdesini vermişti.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 750 engelli öğretmen alımına ilişkin atama takvimini belirlediklerini ifade ederek, "2018 - 2020 yıllarındaki Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılanlar arasından atama yapılmak üzere, 8 - 12 Kasım tarihleri arasında ön başvurular alınacak. Tercihlerin yapılması ve onay süreci 22 - 26 Kasım 2021 tarihleri arasında, atamalar ise 3 Aralık'ta yapılacak." dedi.
MEB 750 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLARI
Adayların tercihine açılacak alanlar ve il bazlı kontenjan sayıları, ülke geneli alanlar itibarıyla öğretmen ihtiyacı ve illerin alanlar bazındaki boş norm sayıları ve öğretmen ihtiyacı göz önünde bulundurularak Bakanlıkça belirlenecektir.
Atama yapılacak alan ve kontenjan sayıları, tercih başvurularının ilk günü olan 22 Kasım 2021 tarihinde personel.meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.