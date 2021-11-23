MEB 750 engelli öğretmen tercihleri nasıl, nereden yapılır? Engelli öğretmen alımı kontenjan dağılımı, tercih kılavuzu!

MEB 750 ENGELLİ ÖĞRETMEN TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



1. Adaylar ön başvuruda bulundukları alanda kontenjan verilmesi halinde tercih başvurularını "personel.meb.gov.tr" adresinde yer alan Elektronik Tercih Başvuru Formunu doldurmak suretiyle yapacaklardır.

2. Alanlarında kontenjan verilmeyen adaylar tercih başvurusunda bulunamayacaklardır.

3. Başvuruda bulunanlar tercihlerine açılan il millî eğitim müdürlükleri içerisinden en fazla10 (on) tercihte bulunabilecektir.

4. 10 (on) tercihin tamamını dolduran adaylar tercih dışı seçenek olarak; "Tercihlerim dışında atanmayı istiyorum." veya "Tercihlerim dışında atanmayı istemiyorum." seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyeceklerdir.

5. Adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyecekler, tercih başvurularını sistemden kaydedeceklerdir.