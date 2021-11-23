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    • Memurlar
    • 24.11.2021 09:50
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    • 24.11.2021 09:50
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    MEB 750 engelli öğretmen tercihleri nasıl, nereden yapılır? Engelli öğretmen alımı kontenjan dağılımı, tercih kılavuzu!

    Engelli öğretmen alımı kontenjan dağılımı, tercih kılavuzu! MEB 750 engelli öğretmen tercih başvuruları nasıl yapılır? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Ön başvuruların tamamlandığı engelli öğretmen alımı için tercih başvurularının hangi tarihte başlayacağı ve nereden yapılacağına ilişkin tüm bilgiler merak edilerek araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    MEB 750 engelli öğretmen tercihleri nasıl, nereden yapılır?

    Gündemde en sık araştırılanlar arasında Engelli öğretmen alımı kontenjan dağılımı, tercih kılavuzu yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 8 -12 Kasım tarihleri arasında 750 engelli öğretmen ön başvurularını tamamladı ve şimdi gözler tercihlere çevrildi. Peki MEB 750 engelli öğretmen tercih başvuruları nasıl yapılır? Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS-Lisans Düzeyi) katılan adaylar arasından seçilecek olan 750 engelli öğretmen ataması için EKPSS puanının önemi de büyük. İşte tercih başvuruları ile ilgili bilgiler…

    BAŞVURULAR TAMAMLANDI!

    Ön başvurular, 8-12 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Adaylar; başvurularını "personel.meb.gov.tr" adresinde yer alan Elektronik Ön Başvuru Formunu doldurmak suretiyle belirtilen süre içinde gerçekleştirdi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz ay yapılan Kabine toplantısının ardından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 750 engelli öğretmen atamasının yapılacağı müjdesini vermişti.

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 750 engelli öğretmen alımına ilişkin atama takvimini belirlediklerini ifade ederek, "2018 - 2020 yıllarındaki Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılanlar arasından atama yapılmak üzere, 8 - 12 Kasım tarihleri arasında ön başvurular alınacak. Tercihlerin yapılması ve onay süreci 22 - 26 Kasım 2021 tarihleri arasında, atamalar ise 3 Aralık'ta yapılacak." dedi.

    MEB 750 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLARI

    Adayların tercihine açılacak alanlar ve il bazlı kontenjan sayıları, ülke geneli alanlar itibarıyla öğretmen ihtiyacı ve illerin alanlar bazındaki boş norm sayıları ve öğretmen ihtiyacı göz önünde bulundurularak Bakanlıkça belirlenecektir.

    Atama yapılacak alan ve kontenjan sayıları, tercih başvurularının ilk günü olan 22 Kasım 2021 tarihinde personel.meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.

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        MEB 750 ENGELLİ ÖĞRETMEN TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        1. Adaylar ön başvuruda bulundukları alanda kontenjan verilmesi halinde tercih başvurularını "personel.meb.gov.tr" adresinde yer alan Elektronik Tercih Başvuru Formunu doldurmak suretiyle yapacaklardır.
        2. Alanlarında kontenjan verilmeyen adaylar tercih başvurusunda bulunamayacaklardır.
        3. Başvuruda bulunanlar tercihlerine açılan il millî eğitim müdürlükleri içerisinden en fazla10 (on) tercihte bulunabilecektir.
        4. 10 (on) tercihin tamamını dolduran adaylar tercih dışı seçenek olarak; "Tercihlerim dışında atanmayı istiyorum." veya "Tercihlerim dışında atanmayı istemiyorum." seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyeceklerdir.
        5. Adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyecekler, tercih başvurularını sistemden kaydedeceklerdir.

        6. Tercih başvurusunu kaydeden aday, tercihlerinde değişiklik yapmak istemesi halinde tercih başvurusunu sistem üzerinden iptal edip (Aday tarafından yapılacaktır.)
        Başvuru ve Atama Takvimi'nde belirtilen süre içerisinde yeniden tercih başvurusunda bulunabilecektir.
        7. Adayların tercih başvurularına ilişkin kayıtlarını Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi'nde belirlenen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23.59.59) tamamlamış olmaları gerekmektedir.
        8. Adayların tercih başvurularında değişikliğe gitmeleri halinde sistemde kayıtlı en son tercih başvurusu üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

        ATAMA SÜRECİ
        1. Atamalar, adayların tercihi ve EKPSS (Lisans Düzeyi) puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda yapılacaktır.
        2. EKPSS (Lisans Düzeyi) puanlarının eşitliği halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır
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        Haberler Memurlar MEB 750 engelli öğretmen tercihleri nasıl, nereden yapılır? Engelli öğretmen alımı kontenjan dağılımı, tercih kılavuzu!
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