JGK son dakika 5 bin uzman erbaş alımı FYT ve mülakat sınavları ne zaman? Tarih değişti! 2022 Jandarma 5 bin uzman erbaş mülakatları ne zaman?

Jandarma Genel Komutanlığı'na ihtiyaç duyulan boş kontenjanlara toplam 5 bin sözleşmeli uzman erbaş (erkek) alımı yapılıyor. Başvular 01-10 Ekim tarihleri arasında alındı. Başvurusu kabul edilen adaylar şimdi de mülakat ve fiziki yeterlilik sınavı için araştırmalara başladı. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan son açıklamada, 2022 yılında yapılması planlanan 5 bin uzman erbaş alımı için düzenlenecek Fiziki Yeterlilik testi ve Mülakat sınavının tarihleri değiştirildi. Peki, 2022 Uzman Erbaş alımı fiziki yeterlilik testi ve mülakat sınavı ne zaman yapılacak? JGK son dakika fiziki yeterlilik ve mülakat sınavları hangi tarihte? İşte detaylar...
JGK FYT VE MÜLAKAT SINAV TARİHLERİ DEĞİŞTİ!
Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş alımına ilişkin yaptığı açıklamada 25 Kasım 2021 tarihinde uygulanacak Fiziki Yeterlilik testinin 31 Aralık 2021 tarihine, 26 Kasım 2021 tarihinde yapılacak olan Mülakat sınavının 3 Ocak 2022 tarihine ertelendiği açıklandı.
"2022 Yılı Uzman Erbaş Temin Sınavının" Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat Sınav Tarihinde Değişiklik Yapılmıştır.
JSGA'da 25 Kasım 2021 tarihine planlanan "2022 Yılı Uzman Erbaş Temin Sınavının" Fiziki Yeterlilik Testi ve 26 Kasım 2021 tarihinde yapılacağı bildirilen mülakat sınav tarihlerinde zorunlu olarak değişiklik yapılmıştır.