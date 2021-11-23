JGK son dakika 5 bin uzman erbaş alımı FYT ve mülakat sınavları ne zaman? Tarih değişti! 2022 Jandarma 5 bin uzman erbaş mülakatları ne zaman?

Jandarma Genel Komutanlığı'na ihtiyaç duyulan boş kontenjanlara toplam 5 bin sözleşmeli uzman erbaş (erkek) alımı yapılıyor. Başvular 01-10 Ekim tarihleri arasında alındı. Başvurusu kabul edilen adaylar şimdi de mülakat ve fiziki yeterlilik sınavı için araştırmalara başladı. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan son açıklamada, 2022 yılında yapılması planlanan 5 bin uzman erbaş alımı için düzenlenecek Fiziki Yeterlilik testi ve Mülakat sınavının tarihleri değiştirildi. Peki, 2022 Uzman Erbaş alımı fiziki yeterlilik testi ve mülakat sınavı ne zaman yapılacak? JGK son dakika fiziki yeterlilik ve mülakat sınavları hangi tarihte? İşte detaylar...