Engelli öğretmen alımı kontenjan dağılımı, tercih kılavuzu! MEB 750 engelli öğretmen tercih başvuruları nasıl yapılır? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Ön başvuruların tamamlandığı engelli öğretmen alımı için tercih başvurularının hangi tarihte başlayacağı ve nereden yapılacağına ilişkin tüm bilgiler merak edilerek araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte tüm detaylar...
BAŞVURULAR TAMAMLANDI!
Ön başvurular, 8-12 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Adaylar; başvurularını "personel.meb.gov.tr" adresinde yer alan Elektronik Ön Başvuru Formunu doldurmak suretiyle belirtilen süre içinde gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz ay yapılan Kabine toplantısının ardından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 750 engelli öğretmen atamasının yapılacağı müjdesini vermişti.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 750 engelli öğretmen alımına ilişkin atama takvimini belirlediklerini ifade ederek, "2018 - 2020 yıllarındaki Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılanlar arasından atama yapılmak üzere, 8 - 12 Kasım tarihleri arasında ön başvurular alınacak. Tercihlerin yapılması ve onay süreci 22 - 26 Kasım 2021 tarihleri arasında, atamalar ise 3 Aralık'ta yapılacak." dedi.
MEB 750 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLARI
Adayların tercihine açılacak alanlar ve il bazlı kontenjan sayıları, ülke geneli alanlar itibarıyla öğretmen ihtiyacı ve illerin alanlar bazındaki boş norm sayıları ve öğretmen ihtiyacı göz önünde bulundurularak Bakanlıkça belirlenecektir.
Atama yapılacak alan ve kontenjan sayıları, tercih başvurularının ilk günü olan 22 Kasım 2021 tarihinde personel.meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.