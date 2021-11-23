5000-6000 TL maaşla ikamet şartsız düz memur ve zabıta alımı başvuru şartları nedir? Zabıta memuru alımı güncel ilanlar!

Zabıta memuru alımı başladı! Zabıta alımı müracaat tarihi ve müracaat şartları haberimizde yer alıyor. Belediye bünyesine KPSS puanı ile zabıta memuru alımı uygulanacağı açıklandı. Kamu personeli alımı uygulanacağı belediye doğrultusundan resmi gazete üzerinden açıkladı. Esenler Belediyesinin yayınlamış bulunduğu ilana göre bünyesine KPSS puan koşulu ile 15 adet zabıta memuru alımı yapılacak. Zabıta olmak amacıyla ilk olarak devlet doğrultusundan oluşturulan KPSS sınavına girmiş olmak ve en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. İşte 2021 Kasım ayı zabıta alımına ilişkin her şey....
Başvurular Ne Zaman Sona Erecek?
Esenler Belediyesi zabıta memuru alımı müracaatları 10 Ocak 2022 tarihinde başlayıp 14 Ocak 2022 tarihine kadar devam edecek.
Adaylar lüzumlu belgeler ile eş güdümlü müracaat tarihleri içinde Birlik Mah. Mehmet Akif İnan Cad. No: 6-8 Esenler /İstanbul adresinde Esenler Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaatte bulunabilecek.
Posta ile ya da başka şekillerde oluşturulan müracaatlar kabul edilmeyecek.
1. Başvuru Formu (Belediyemizin internet internet sayfasından www.esenler.bel.tr adresi üzerinden temin edilecektir.)
Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi.
3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,e-Devlet'ten alınan kare kodlu ve barkod numaralı olan mezuniyet belgesi(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
5. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu çıktısı.
6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.
7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
8. 3 adet fotoğraf (1 adedi Başvuru formuna yapıştırılacak.)