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    • Memurlar
    • 22.11.2021 16:01
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    • 22.11.2021 16:01
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    Son gün uyarısı! O kurumlara 7862 personel alımı başvuru şartları nedir? Hazine ve Maliye Bakanlığı, Diyanet İşleri, İçişleri Bakanlığı...

    Personel alımları için detaylar geldi. Artık son şans. Herkes elini çabuk tutsun. Kamuya memur personel alımı ilanları yayımlanmaya devam eder iken öte yandan geçen zamanlarda yayımlanmış olan kamu personeli alımı başvurularında sona geldik. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Diyanet İşleri, İçişleri Bakanlığı ve Bartın Üniversitesi personel alımları için şartları haberimizde veriyoruz.

    takvim.com.tr
    Son şans! 4 kuruma 7862 personel alımı bugün sona eriyor

    Peş peşe açıklamalar yapıldı. Kamuya personel alımı başvurularında sona geldik. 4 Kuruma 7862 personel alınacak olup Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunları başvuru yapabilecek.

    4 Kamu Kurumunun Başvurusu 22 Kasım Sona Eriyor

    Geçtiğimiz günlerde yayımlanan 4 Kurum toplamda 7862 Personel Alımı yapacak. Bu yönde söz konusu olan kurumlar;

    Hazine ve Maliye Bakanlığı,

    Diyanet İşleri Başkanlığı,

    Bartın Üniversitesi,

    İçişleri Bakanlığı,

    Başvuruların geçtiğimiz haftalarda başlamasının ardından artık sona eriyor. En geç 22 Kasım 2021 tarihine kadar başvuru alınacağı bildirildi. Adaylar Başvurularını şahsen veya Elektronik ortamda gerçekleştirebilecekler.

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    En Az Lise Mezunu ve 50 KPSS Puanı İle Personel Alımı Yapılacak!

    Kamu kurumları yayımladıkları ilanlarda KPSS 50 Puan İle Personel Alımı yapacaklarını ve Lise, Ön Lisans ve Lisans Mezunu Personel alacaklar. Bu kapsamda adayların 2020 yılında yapılmış olan KPSS'den Lise, Ön Lisans veya Lisans puan türünden puana ihtiyaçları vardır.

    Diyanet İşleri Başkanlığı:

    Diyanet bünyesine 7800 Sözleşmeli Personel alımı yapacak. Kontenjan dağılımı ise, 1500 Kur'an Kursu Öğreticisi, 5600 İmam-Hatip, 700 Müezzin Kayyım alımı yapılacak. Başvurular en az lise mezunlarından yapılacak.

    Başvuru için Lise mezunlarından KPSSP122, Ön Lisans mezunlarından KPSSP123 ve Lisans mezunları için KPSSP124 puan türünden puan almış olmak şartı aranacaktır.

        Hazine ve Maliye Bakanlığı:

        Maliye Bakanlığına bağlı olan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bünyesine 15 Özelleştirme Uzman Yardımcısı alınacak. Başvuru için adaylardan 2020 veya 2021 yıllarında yapılmış olan KPSS'den en az 80 puan almış olmak şartı aranacak. 35 Yaşından büyük olmamak ve Eğitimini en az dört yıllık eğitim veren fakültelerde tamamlamış olmaları şarttır.

        İçişleri Bakanlığı:

        İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 7 kişilik kadro ile Sözleşmeli Bilişim personeli alımı yapacak. Adaylardan KPSS'den en az 70 ve Yabancı Dil sınavı şartı aranacak.

        Bartın Üniversitesi:

        Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu 40 personel alımı yapacak olan Bartın üniversitesi başvuruları sona ermek üzere Üniversite bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 18 Destek Personeli, 17 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 1 Kütüphaneci, 4 Büro Personeli alımı yapılacak. Ayrıca Adaylara 3800 TL ile 5100 TL arasında maaş verilecek. İlan hakkında detaylı bilgi almak için Buraya Tıklayınız. Eğer başvuru sonuçlarını merak ediyorsanız aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
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        Haberler Memurlar Son gün uyarısı! O kurumlara 7862 personel alımı başvuru şartları nedir? Hazine ve Maliye Bakanlığı, Diyanet İşleri, İçişleri Bakanlığı...
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