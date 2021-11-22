Son gün uyarısı! O kurumlara 7862 personel alımı başvuru şartları nedir? Hazine ve Maliye Bakanlığı, Diyanet İşleri, İçişleri Bakanlığı...

Peş peşe açıklamalar yapıldı. Kamuya personel alımı başvurularında sona geldik. 4 Kuruma 7862 personel alınacak olup Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunları başvuru yapabilecek.
4 Kamu Kurumunun Başvurusu 22 Kasım Sona Eriyor
Geçtiğimiz günlerde yayımlanan 4 Kurum toplamda 7862 Personel Alımı yapacak. Bu yönde söz konusu olan kurumlar;
Diyanet İşleri Başkanlığı,
Başvuruların geçtiğimiz haftalarda başlamasının ardından artık sona eriyor. En geç 22 Kasım 2021 tarihine kadar başvuru alınacağı bildirildi. Adaylar Başvurularını şahsen veya Elektronik ortamda gerçekleştirebilecekler.
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En Az Lise Mezunu ve 50 KPSS Puanı İle Personel Alımı Yapılacak!
Kamu kurumları yayımladıkları ilanlarda KPSS 50 Puan İle Personel Alımı yapacaklarını ve Lise, Ön Lisans ve Lisans Mezunu Personel alacaklar. Bu kapsamda adayların 2020 yılında yapılmış olan KPSS'den Lise, Ön Lisans veya Lisans puan türünden puana ihtiyaçları vardır.
Diyanet İşleri Başkanlığı:
Diyanet bünyesine 7800 Sözleşmeli Personel alımı yapacak. Kontenjan dağılımı ise, 1500 Kur'an Kursu Öğreticisi, 5600 İmam-Hatip, 700 Müezzin Kayyım alımı yapılacak. Başvurular en az lise mezunlarından yapılacak.
Başvuru için Lise mezunlarından KPSSP122, Ön Lisans mezunlarından KPSSP123 ve Lisans mezunları için KPSSP124 puan türünden puan almış olmak şartı aranacaktır.