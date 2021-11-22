O kurumlara 7862 personel alımı başvuru şartları nedir? Hazine ve Maliye Bakanlığı, Diyanet İşleri, İçişleri Bakanlığı... Son gün uyarısı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı:

Maliye Bakanlığına bağlı olan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bünyesine 15 Özelleştirme Uzman Yardımcısı alınacak. Başvuru için adaylardan 2020 veya 2021 yıllarında yapılmış olan KPSS'den en az 80 puan almış olmak şartı aranacak. 35 Yaşından büyük olmamak ve Eğitimini en az dört yıllık eğitim veren fakültelerde tamamlamış olmaları şarttır.

İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 7 kişilik kadro ile Sözleşmeli Bilişim personeli alımı yapacak. Adaylardan KPSS'den en az 70 ve Yabancı Dil sınavı şartı aranacak.