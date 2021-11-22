Nefesler tutuldu, bugün başladı! Engelli öğretmen ataması tercihleri nereden yapılır? personel.meb.gov.tr: 750 engelli öğretmen atama başvuru şartları...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ataması yapılacak olan 750 engelli öğretmen için branş dağılımı ve atama kontenjanları açıklandı. 2021 tercih kılavuzu da bugün yayınlandı. Atamalar için hangi branştan kaç kişi alınacağı belli oldu. Sabah saatlerinden itibaren Engelli öğretmen ataması tercihleri nereden yapılır? 750 engelli öğretmen atama başvuru şartları neler? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte Engelli öğretmen tercih başvuru ekranı, tercih kılavuzu 2021, branş dağılımı ve atama kontenjanları!
750 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?
Adaylar tercih işlemlerini "personel.meb.gov.tr" adresinde üzerinden gerçekleştirebilirler. Başvurular "Ön Başvuru" ve "Tercih Başvurusu" olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirildiğinden ön başvuru aşamasında başvuruda bulunmayanlar tercih başvurusu yapamaz.
Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil edenler de sadece bir alan için ön başvuruda bulunabilir. Ön başvuru aşamasında hangi alana başvuru yapılmışsa tercih başvurusu yaparken de o alanda tercih edilmelidir.
2021 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLARI
Adayların tercihine açılacak alanlar ve il bazlı kontenjan sayıları, ülke geneli alanlar itibarıyla öğretmen ihtiyacı ve illerin alanlar bazındaki boş norm sayıları ve öğretmen ihtiyacı göz önünde bulundurularak Bakanlıkça belirlenecektir.
Atama yapılacak alan ve kontenjan sayıları, tercih başvurularının ilk günü olan 22 Kasım 2021 tarihinde personel.meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.
TERCİHLER NE ZAMAN BİTECEK?
Engelli öğretmen ataması için tercihler 22 Kasım ve 26 Kasım tarihleri aralığında alınacak. Başvuruda bulunanlar tercihlerine açılan il millî eğitim müdürlükleri içerisinden en fazla 10 (on) tercihte bulunabilecektir.
10 (on) tercihin tamamını dolduran adaylar tercih dışı seçenek olarak; "Tercihlerim dışında atanmayı istiyorum." veya "Tercihlerim dışında atanmayı istemiyorum." seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyeceklerdir.
Adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyecekler, tercih başvurularını sistemden kaydedeceklerdir.
Tercih başvurusunu kaydeden aday, tercihlerinde değişiklik yapmak istemesi halinde tercih başvurusunu sistem üzerinden iptal edip (Aday tarafından yapılacaktır.) Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi'nde belirtilen süre içerisinde yeniden tercih başvurusunda bulunabilecektir.
Adayların tercih başvurularına ilişkin kayıtlarını Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi'nde belirlenen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23.59.59) tamamlamış olmaları gerekmektedir.Adayların tercih başvurularında değişikliğe gitmeleri halinde sistemde kayıtlı en son tercih başvurusu üzerinden değerlendirme yapılacaktır.