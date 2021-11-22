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    • Memurlar
    • 22.11.2021 09:34
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    • 22.11.2021 09:40
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    Nefesler tutuldu, bugün başladı! Engelli öğretmen ataması tercihleri nereden yapılır? personel.meb.gov.tr: 750 engelli öğretmen atama başvuru şartları...

    Beklenen gün geldi, bugün başladı! Engelli öğretmen atamaları için nefesler tutuldu. Geçtiğimiz hafta ön başvur alınmıştı. 2021 yılı bitmeden 750 engelli öğretmen ataması yapılacak. E-KPSS puanı ile yapılacak atamalar için tercih işlemleri bugün alınmaya başladı. Adaylar Engelli öğretmen ataması tercihleri nereden yapılır? 750 engelli öğretmen atama başvuru şartları neler? şeklindeki soruların yanıtlarını araştırıyor. İşte Engelli öğretmen atama kontenjanları, branş dağılımı, tercih başvuru ekranı ve diğer merak edilenler!

    Engelli öğretmen ataması tercihleri nereden yapılır?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ataması yapılacak olan 750 engelli öğretmen için branş dağılımı ve atama kontenjanları açıklandı. 2021 tercih kılavuzu da bugün yayınlandı. Atamalar için hangi branştan kaç kişi alınacağı belli oldu. Sabah saatlerinden itibaren Engelli öğretmen ataması tercihleri nereden yapılır? 750 engelli öğretmen atama başvuru şartları neler? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte Engelli öğretmen tercih başvuru ekranı, tercih kılavuzu 2021, branş dağılımı ve atama kontenjanları!

    750 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

    Adaylar tercih işlemlerini "personel.meb.gov.tr" adresinde üzerinden gerçekleştirebilirler. Başvurular "Ön Başvuru" ve "Tercih Başvurusu" olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirildiğinden ön başvuru aşamasında başvuruda bulunmayanlar tercih başvurusu yapamaz.

    Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil edenler de sadece bir alan için ön başvuruda bulunabilir. Ön başvuru aşamasında hangi alana başvuru yapılmışsa tercih başvurusu yaparken de o alanda tercih edilmelidir.

    2021 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLARI

    Adayların tercihine açılacak alanlar ve il bazlı kontenjan sayıları, ülke geneli alanlar itibarıyla öğretmen ihtiyacı ve illerin alanlar bazındaki boş norm sayıları ve öğretmen ihtiyacı göz önünde bulundurularak Bakanlıkça belirlenecektir.

    Atama yapılacak alan ve kontenjan sayıları, tercih başvurularının ilk günü olan 22 Kasım 2021 tarihinde personel.meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.

    TERCİHLER NE ZAMAN BİTECEK?

    Engelli öğretmen ataması için tercihler 22 Kasım ve 26 Kasım tarihleri aralığında alınacak. Başvuruda bulunanlar tercihlerine açılan il millî eğitim müdürlükleri içerisinden en fazla 10 (on) tercihte bulunabilecektir.

    10 (on) tercihin tamamını dolduran adaylar tercih dışı seçenek olarak; "Tercihlerim dışında atanmayı istiyorum." veya "Tercihlerim dışında atanmayı istemiyorum." seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyeceklerdir.

    Adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyecekler, tercih başvurularını sistemden kaydedeceklerdir.

    Tercih başvurusunu kaydeden aday, tercihlerinde değişiklik yapmak istemesi halinde tercih başvurusunu sistem üzerinden iptal edip (Aday tarafından yapılacaktır.) Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi'nde belirtilen süre içerisinde yeniden tercih başvurusunda bulunabilecektir.

    Adayların tercih başvurularına ilişkin kayıtlarını Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi'nde belirlenen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23.59.59) tamamlamış olmaları gerekmektedir.Adayların tercih başvurularında değişikliğe gitmeleri halinde sistemde kayıtlı en son tercih başvurusu üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

        BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Kılavuzda yer alan bilgiye göre adayların tercih yapabilmesi için aşağıdaki şartları taşıyor olması gerekir;

        2. Türk vatandaşı olmak, (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.)

        3. 2018 ve 2020 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavından (EKPSSLisans Düzeyi) 50 ve daha üzeri puan almış olmak,

        4. Lisans mezuniyetinin, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına uygun olmak,

        5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

        6. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

        7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

        8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

        9. Daha önce öğretmenliğe EKPSS puanı dışında atandığı hâlde görevine başlamamış olanlar bakımından, ön başvuru tarihinin son günü itibarıyla atama tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak,

        10. Devlet memuru iken görevinden çekilen veya çekilmiş sayılanlar bakımından ön başvurunun son günü itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97'nci maddesinin birinci fıkrasının A,B,C bentlerinde belirtilen bekleme süresini tamamlamış olmak,

        11. Sağlık nedeniyle görevine son verilenler hariç olmak üzere, adaylık dönemi içinde görevine son verilenler bakımından, görevden ayrıldıkları tarih ile ön başvurunun son günü itibarıyla 3 (üç) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak, şartları aranacaktır.

        12. Halen Bakanlığımız veya diğer kamu kurumlarında öğretmen unvanlı kadrolarda çalışmakta olanlar, 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereği bu duyuru kapsamında başvuruda bulunamayacaktır. 13. 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde EKPSS sonucuna göre herhangi bir kadroya yerleştirilen adaylar bu duyuru kapsamında yapılacak yerleştirmelere geçerliliği devam eden aynı eğitim düzeyine ait EKPSS puanı ile başvuru yapamayacaktır. Anılan Yönetmelik uyarınca EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir.
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        Haberler Memurlar Nefesler tutuldu, bugün başladı! Engelli öğretmen ataması tercihleri nereden yapılır? personel.meb.gov.tr: 750 engelli öğretmen atama başvuru şartları...
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