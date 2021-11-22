MEB - ÖSYM sınav görevli ücretleri! 2021 - 2022 AÖF, YKS, LGS, İOKBS, KPSS gözetmen, salon başkanı, bina sorumlusu ücretleri ne kadar, kaç TL?

Sınav dönemi sürecinde görev yapacak olan kişiler gözetmen ücretlerini araştırmaya başladı. Bilindiği üzere, ÖSYM ve MEB tarafından yapılan sınavlarda görevlilere her sene belirli bir ücret ödenmektedir. Adaylar Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) üzerinden müracaat yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafınca organize edilen sınavlarda gözetmen, salon görevlisi, gözetmen gibi benzer biçimde görevlerde bulunmak isteyenler ise MEBBİS üzerinden başvuruda bulunuyor. Peki, 2021-2022 ÖSYM, MEB sınav görevli ücretleri ne kadar oldu?İşte tüm merak edilenler...
AÖF YENİ SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ DUYURDU!
Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım tarihlerinde Türkiye genelinde gerçekleştirilecek. Sınavlarda görevli olmak isteyen öğretmenler 12 Kasım 2021 (bugün son) AUGİS sistemi üzerinden görev talebinde bulunabilecek. Üniversiteden yapılan açıklamada görevli ücretlerinde yapılan artış açıklandı. İşte yeni görevli ücretleri;
Bina Sınav Sorumlusu 280 TL,
Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı 230 TL,
Salon Başkanı 200 TL,
Gözetmen 170 TL,
2022 ÖĞRETMENLER HANGİ SINAVLARDA GÖREV ALABİLİR?
ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl belirlenen merkezi sınavlar düzenleniyor. En çok öğrencinin katılımıyla yapılan sınavlarda ek olarak görevli ihtiyacı oluyor. İşte öğretmenlerin başvuru yapabileceği sınavlar;
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS)
Üniversite sınavı olarak bilinen YKS sınavının bu yıl Haziran ayı içerisinde düzenlenmesi bekleniyor. Üç farklı oturumda yapılan sınava geçtiğimiz yıl 4 milyona yakın öğrenci katılmıştı. Öğretmenler Alan Yeterlilik Testi, (AYT) Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) için görev talebinde bulunabilir.