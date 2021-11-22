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    • 22.11.2021 14:50
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    • 22.11.2021 14:50
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    MEB - ÖSYM sınav görevli ücretleri! 2021 - 2022 AÖF, YKS, LGS, İOKBS, KPSS gözetmen, salon başkanı, bina sorumlusu ücretleri ne kadar, kaç TL?

    Sınavlarda görev alacak öğretmenler görevli ücretleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yüz yüze eğitimin başlaması ile artık birçok sınav artık yüz yüze gerçekleştiriliyor. ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl belirlenen merkezi sınavlar düzenleniyor. En çok öğrencinin katılımıyla yapılan sınavlarda ek olarak görevli ihtiyacı oluyor. Adaylar Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) üzerinden müracaat yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafınca organize edilen sınavlarda gözetmen, salon görevlisi, gözetmen gibi benzer biçimde görevlerde bulunmak isteyenler ise MEBBİS üzerinden müracaat edebilirler. Peki, MEB, ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadar? 2022 AÖF, YKS, LGS, KPSS gözetmen ücretleri kaç TL? İşte tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    MEB - ÖSYM sınav görevli ücretleri! 2021 - 2022 AÖF, YKS, LGS, İOKBS, KPSS gözetmen, salon başkanı, bina sorumlusu ücretleri ne kadar, kaç TL?

    Sınav dönemi sürecinde görev yapacak olan kişiler gözetmen ücretlerini araştırmaya başladı. Bilindiği üzere, ÖSYM ve MEB tarafından yapılan sınavlarda görevlilere her sene belirli bir ücret ödenmektedir. Adaylar Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) üzerinden müracaat yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafınca organize edilen sınavlarda gözetmen, salon görevlisi, gözetmen gibi benzer biçimde görevlerde bulunmak isteyenler ise MEBBİS üzerinden başvuruda bulunuyor. Peki, 2021-2022 ÖSYM, MEB sınav görevli ücretleri ne kadar oldu?İşte tüm merak edilenler...

    AÖF YENİ SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ DUYURDU!

    Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım tarihlerinde Türkiye genelinde gerçekleştirilecek. Sınavlarda görevli olmak isteyen öğretmenler 12 Kasım 2021 (bugün son) AUGİS sistemi üzerinden görev talebinde bulunabilecek. Üniversiteden yapılan açıklamada görevli ücretlerinde yapılan artış açıklandı. İşte yeni görevli ücretleri;

    Bina Sınav Sorumlusu 280 TL,

    Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı 230 TL,

    Salon Başkanı 200 TL,

    Gözetmen 170 TL,

    2022 ÖĞRETMENLER HANGİ SINAVLARDA GÖREV ALABİLİR?

    ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl belirlenen merkezi sınavlar düzenleniyor. En çok öğrencinin katılımıyla yapılan sınavlarda ek olarak görevli ihtiyacı oluyor. İşte öğretmenlerin başvuru yapabileceği sınavlar;

    YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS)

    Üniversite sınavı olarak bilinen YKS sınavının bu yıl Haziran ayı içerisinde düzenlenmesi bekleniyor. Üç farklı oturumda yapılan sınava geçtiğimiz yıl 4 milyona yakın öğrenci katılmıştı. Öğretmenler Alan Yeterlilik Testi, (AYT) Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) için görev talebinde bulunabilir.

        KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (KPSS)

        Geride bıraktığımız memur alımları için sadece KPSS lisans oturumları düzenlenmişti. Bu yıl ek olarak KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları da düzenlenecek. KPSS sınavında Genel Kültür-Genel Yetenek, Alan Bilgisi, ÖABT gibi birçok oturum bulunuyor.

        LİSELERE GEÇİŞ SINAVI (LGS)

        Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen LGS sınavları sayısal ve sözel olmak üzere 2. oturum şeklinde yapılıyor. 2021 yılında Haziran ayında yapılan sınavın bu yılda benzer tarihte düzenlenmesi bekleniyor.

        İLK VE ORTAOKUL BURSLULUK SINAVI (İOKBS)

        Devlet tarafından öğrencilere eğitim hayatlarında destek olmak amacıyla bursluluk sınavı düzenleniyor. Sınavda başarılı olan öğrencilere burs yardımı yapılıyor. Bu yıl düzenlenen İOKBS sınavında yaklaşık 1.5 milyon öğrencinin katılımıyla sınav yapılmıştı.

        ÖSYM VE MEB SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

        Henüz 2022 yılının görevli ücretleri açıklanmadı. Yeni yıl ile birlikte öğretmenlerin ek gelir kaynaklarından birisi olan sınavlarda görev alan öğretmenlerin alacakları ücretler belirlenecek. En son sınavlarda görev alan öğretmenlere verilen ücretlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

        Milli Eğitim Bakanlığı Sınavları

        Bina Sınav Komisyon Başkanı 265,40 TL

        Bina Komisyon Üyesi: 237,47 TL

        Salon Başkanı 230, 48 TL

        Gözetmen: 223,50 TL

        Yedek Gözetmen: 167,63 TL

        E-Sınav Salon Başkanı: 181,60 TL

        E-Sınav Salon Gözetmeni: 167,62 TL

        Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Sınavları

        Bina Sınav Sorumlusu: 396 TL

        Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 264 TL

        Bina Yönetici Sınav Görevli Ücreti 264 TL

        Bina Yönetici Yardımcısı Sınav Görevli Ücreti 237 TL

        Salon Başkanı 237 TL

        Gözetmen 198 TL

        Yedek Gözetmen 158 TL

        BAŞVURU İŞLEMLERİ GİS VE MEBBİS ÜZERİNDEN YAPILACAK!

        2022 yılında yapılacak sınavlarda sınav sorumlusu, bina yöneticisi, salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen gibi görevlerde bulunmak isteyenler başvurularını GİS ve MEBBİS üzerinden yapacak. ÖSYM sınavı başvuruları Görevli İşlemleri Sistemi'nden, Milli Eğitim Bakanlığı sınavı görevli başvuruları ise MEBBİS üzerinden alınacak.

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        Haberler Memurlar MEB - ÖSYM sınav görevli ücretleri! 2021 - 2022 AÖF, YKS, LGS, İOKBS, KPSS gözetmen, salon başkanı, bina sorumlusu ücretleri ne kadar, kaç TL?
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