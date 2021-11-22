MEB - ÖSYM sınav görevli ücretleri! 2021 - 2022 AÖF, YKS, LGS, İOKBS, KPSS gözetmen, salon başkanı, bina sorumlusu ücretleri ne kadar, kaç TL?

2022 ÖĞRETMENLER HANGİ SINAVLARDA GÖREV ALABİLİR?

ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl belirlenen merkezi sınavlar düzenleniyor. En çok öğrencinin katılımıyla yapılan sınavlarda ek olarak görevli ihtiyacı oluyor. İşte öğretmenlerin başvuru yapabileceği sınavlar;

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS)

Üniversite sınavı olarak bilinen YKS sınavının bu yıl Haziran ayı içerisinde düzenlenmesi bekleniyor. Üç farklı oturumda yapılan sınava geçtiğimiz yıl 4 milyona yakın öğrenci katılmıştı. Öğretmenler Alan Yeterlilik Testi, (AYT) Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) için görev talebinde bulunabilir.