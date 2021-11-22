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    • Memurlar
    • 22.11.2021 13:38
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    • 22.11.2021 13:46
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    İŞKUR 22 Kasım binlerce kadro kamu memur ve kurum dışı KPSS şartsız işçi alımı başvuru şartları! Belediyeler, SYDV'ler...

    22 Kasım İŞKUR binlerce kamuya memur ve kurum dışı KPSS koşulsuz işçi alımı müracaat şartları vatandaşlar doğrultusundan mercek altına alınmış durumda. Kamuya memur alımı ve işçi alımı ilanları yayımlandı. Kamu memur alımı ve KPSS'siz işçi alımı yapılacak olup en az okuryazar olan adaylar başvuru yapabilecek olup ilanlar Türkiye İş Kurumu üzerinde yayınlandı. Bu kapsamda alımlar farklı pozisyonlarda yapılacak. İlanlara başvuru hedefiyle adaylardan aranacak müracaat şartları ve kadro dağılımı belli oldu.

    takvim.com.tr
    KPSS şartsız işçi alımı başvuru şartları! Belediyeler, SYDV’ler...

    22 Kasım İŞKUR binlerce kadro kamu memur ve kurum dışı KPSS koşulsuz işçi alımı amacıyla şartlar açıklandı. İŞKUR doğrultusundan belirtilen ilanlara başvuru hedefiyle adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Kamu hedefiyle " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güven soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak" şartları aranacak.

    İŞKUR KURUM DIŞI İLANLARI NEDİR?

    Kurum dışı ilanlarda İŞKUR'un değişik bir sistemidir. Kurum dışı ilanlar evresinde genellikle Belediye ve Büyükşehir Belediyelerine bağlı olarak hizmet vermekte olan şirketler ilan yayımlıyor. İlgili ilanlar ile KPSS Şartı olmadan personel alımı yapılmaktadır. Belediye ilanları dışında İl özel İdareleri ve Aile Bakanlığına bağlı olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları personel alımları gerçekleştiriyor.

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    İŞKUR KURUM DIŞI KAMU İŞÇİ ALIMI İLANI

    Kütahya Belde Mühendislik İnş. A.Ş 23.11.2021

    İstanbul Arnavutköy Belediyesi Personel A.Ş. 26.11.2021

    Ankara Çankaya Belde Sos. Etk. Gıda Tem. Eğt. Bilişim San. Tic. A.Ş. 23.11.2021

    Manisa Demirci Belediyesi Per. Ltd. Şti. 26.11.2021

    Adıyaman Tut SYDV 22.11.2021

    Balıkesir Altaş Altıeylül Gıda Turz.Termal Enj.İnş.Oto. Kir.İşgücü Taah.San.Tic. A.Ş. 23.11.2021

    Giresun Bulancak Beton enerji Maden İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 29.11.2021

    İstanbul Sultangazi Belediyesi Personel A.Ş. 26.11.2021

    Antalya Kaş Likya Turz. İnş. Gıd. Tem. Taş. Mad. Tic. Ltd. Şti. 26.11.2021

    Ankara Türksat BT Çözüm Mimarı Alımı 28.11.2021

    Ankara Türksat İş Geliştirme Uzm. Alımı 28.11.2021

    İstanbul Bakırköy Personel Hiz.Ltd.Şti 26.11.2021 (2).pdf

    İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 31.12.2021

        Kahramanmaraş Akbel Top. Ürün. Tem. Hizm. Taş. San. Tic. A.Ş. 22.11.2021

        Erzurum Köprüköy Belediyesi Personel Ltd. Şti. 24.11.2021

        Kahramanmaraş Akbel Toprak Ürün. Tem. Hiz. Taş. San. Tic. A.Ş. 22.11.2021

        İzmir Biyotıp Ve Genom Merkezi 22.11.2021

        Amasya Maden Turz. Tekstil Tarım Ürün.i Ener. Yenilenebilir Ener. Hiz. Paz. A.Ş. 24.11.2021

        İzmir NAR-BEL Narlıbahçe İmar Tek. Tur. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. Engelli alım İlanı 11.12.2021

        İstanbul Ulaşım Hiz. Tic. A.Ş. 24.11.2021

        Muğla Dabel Turz. İnş. Tic. A.Ş. 29.11.2021

        İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 22.11.2021

        Konya Şehir Hiz. A.Ş. 26.11.2021

        Kayseri Felahiye İmar A.Ş. 22.11.2021

        Manisa Turgutlu Belediyesi Personel A.Ş. 22.11.2021

        Bolu Dörtdivan Belediyesi Per. Ltd. Şti. 25.11.2021

        İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 22.11.2021 (1)

        Hatay Erzin Belediyesi Erzin Tar. Turz. Ener.İnş. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. 29.11.2021

        İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 24.11.2021

        Bursa BURULAŞ A.Ş. 22.11.2021

        Bursa Nilbel Sos. Tes. Otel Düğün Salonu Kreş Kafe. Otopark İşl. Per. A.Ş. 26.11.2021

        Manisa Besot San. Tic. A.Ş. 23.11.2021

        Manisa Sar-Bel Danış. Gıda Tar. Hayv. İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 22.11.2021

        Kırıkkale Sulakyurt Maden. Tur. Yem. Taş. İnş. Unlu Mam. Tem. San. Tic. Ltd. Şti. 22.11.2021

        Çankırı Kurşunlu Beld. Pers. Ltd. Şti. 24.11.2021

        İzmir İzenerji Tur. Tic. A.Ş. 22.11.2021

        İzmir İBB Grand Plaza Gıda Turz. İşlt. A.Ş. 23.11.2021

        İstanbul Zeytinburnu Güven Personel Ltd.Şti. 23.11.2021

        Zonguldak Devrek SYDV 22.11.2021

        Denizli Serbeltaş San. Tic. A.Ş. 22.11.2021

        Manisa Besot San. Tic. A.Ş. 24.11.2021

        İzmir İnovasyon Teknoloji A.Ş. 24.11.2021.pdf

        İzmir İzdoğa Tic. San. A.Ş. 23.11.2021

        İzmir İZFAŞ A.Ş. 26.11.2021

        Samsun Terme İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 22.11.2021

        Elazığ İl Özel İdaresi Personel A.Ş. 23.11.2021

        İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 24.11.2021

        Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Ltd. Şti. 23.11.2021

        Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Ltd. Şti. 26.11.2021

        Bursa Osmangazi Belediyesi Personel A.Ş. 26.11.2021

        Antalya Demre Hizmet Ltd. Şti. 22.11.2021

        Bursa Mustafakemalpaşa Tur. Tes. İşlt. Akar. Gıda İnş. Tic. Ltd. Şti. 22.11.2021

        İstanbul Mataş Maltepe Sağ. Turz. Eğt. Otopark Tem. İnş. San. Tic. A.Ş. 30.11.2021

        İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 24.11.2021

        Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. 25.11.2021

        Mersin Büyükşehir Kültür Sanat Bilim Ulaşım Tic. San. A.Ş. 22.11.2021

        Denizli Merkezefendi Tem. Ulaş. İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 26.11.2021

        İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 26.11.2021

        Manisa Besot San. Tic. A.Ş. 25.11.2021

        Manisa MAYEB Org. İnş. Taah. Gıda A.Ş. 23.11.2021

        Manisa MAYEB Organizasyon İnş. Taah. Gıda A.Ş. 23.11.2021

        Tekirdağ Saray SYDV. 29.11.2021

        Tekirdağ Saray SYDV.29.11.2021

        Kastamonu Küre Bel. Pers. Ltd. Şti. 23.11.2021

        Kastamonu Küre Beld. Pers. Ltd. Şti. 23.11.2021

        KAMU MEMUR ALIM İLANLARI

        Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 22.11.2021

        İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından Sözleşmeli Personel Alımı 27.11.2021

        Türk Patent ve Marka Kurumundan Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı Alımı 01.12.2021

        Konya Akşehir Belediyesi Memur Alım İlanı 03.12.2021

        İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Müfettiş YardımcısıI Alımı 24.12.2021

        Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 24.11.2021

        Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Gen. Müd. Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı 26.11.2021

        Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı 29.11.2021

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı 03.12.2021

        Niğde Bahçeli Belediyesi Memur Alım İlanı 10.12.2021

        Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Sigortacılık Uzman Yard. Sınavı 30.11.2021

        Tokat Gürçeşme Belediyesi Memur Alım İlanı 24.12.2021

        Ticaret Bakanlığından Ticaret Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı 24.11.2021

        İçişleri Bakanlığından Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav İlanı 22.11.2021

        İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcısı Sınav İlanı 26.11.2021

        ÖSYM Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 29.11.2021

        SGK Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı 17.12.2021

        Burdur Karamanlı Belediyesi Memur Alım İlanı 17.12.2021

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı 06.12.2021

        Erzurum Narman Belediyesi Memur Alım İlanı 31.12.2021

        İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı 03.12.2021

            İŞKUR İLANLARINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

            İŞKUR Kurum dışı ilanları ile adaylardan en az Okuryazar olmak, Erkekler amacıyla askerlik ile teması olmamak, Alım yapılacak meslekte eğitimini tamamlamış ya da meslek belgesine sahip olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, rastgele bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık ya da emekli aylığı almıyor olmak, Sağlık yönünden vazifesini yapmasına engel olabilecek rastgele bir sağlık bozukluğu olmamak şartları aranacak.

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