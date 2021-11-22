Engelli öğretmen ataması tercihleri nasıl yapılır? personel.meb.gov.tr: 750 engelli öğretmen atama başvuru şartları...

Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil edenler de sadece bir alan için ön başvuruda bulunabilir. Ön başvuru aşamasında hangi alana başvuru yapılmışsa tercih başvurusu yaparken de o alanda tercih edilmelidir.

2021 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLARI

Adayların tercihine açılacak alanlar ve il bazlı kontenjan sayıları, ülke geneli alanlar itibarıyla öğretmen ihtiyacı ve illerin alanlar bazındaki boş norm sayıları ve öğretmen ihtiyacı göz önünde bulundurularak Bakanlıkça belirlenecektir.

Atama yapılacak alan ve kontenjan sayıları, tercih başvurularının ilk günü olan 22 Kasım 2021 tarihinde personel.meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.