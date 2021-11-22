Açıklanıyor... Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? 40 bin sağlıkçı alımı branş, kontenjan ve kadro dağılımı belli oldu mu?

Sağlık sektöründe çalışmak isteyen binlerce kişi için iş kapısı! 2021 yılında Sağlık Bakanlığı bünyesine 40 bin personel alımı yapılacak. Bakanlık bünyesinde çalışmak isteyen adaylar başvuruların başlayacağı tarihi araştırıyor. Gözler şimdi başvuru 40 bin sağlıkçı ataması takviminde. Peki; Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? 40 bin sağlıkçı alımı branş, kontenjan ve kadro dağılımı belli oldu mu? İşte tüm detaylar...
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız açıklamayı yaptı. Yoğun bir hazırlık sürecinin ardından yeni sağlık çalışanı arkadaşlarımızın atama kararı alındı. 40.000 arkadaşımız, nitelikli eğitimleri ve sorumluluk duygularıyla halkımızın hizmetinde olacak. Şimdiden, aramıza hoş geldiniz diyorum." dedi. Ancak başvuru tarihi henüz duyurulmadı.
ATAMA MÜJDESİ GELMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde Bakan Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulunmuştu. Koca, pandemi şartlarından uzaklaştıkça, çok yönlü iyileştirme için sağlam adımlar atacaklarını bildirerek, şu ifadeleri kullandı;
''Atama bekleyen arkadaşlarımız var. Mesleğe adım atmak için sabır göstermenin zorluğunu anlıyorum. Beklentilerini ısrarla gündeme getirmelerini azimlerinin işareti kabul ediyorum. Milletimizin, devletimizin kendilerine ihtiyacı var. Atamaların mülakat olmadan puana göre yapılmasını sağlayacağız. Fakat unutulmamalı, devlet kararlarını tüm hazırlıklarını tamamlayarak sonuçlandırır. Arkadaşlarımız, atamaların, şartların hazır olduğu en erken tarihte yapılacağından emin olsunlar."