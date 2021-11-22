Açıklanıyor... 40 bin sağlıkçı alımı kura tarihi! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları, branş, kontenjan ve kadro dağılımı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı bünyesindeki kurumlara 40 bin personel alınacağını duyurmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağlık personeli ataması yapılacağını paylaşmıştı. 40 bin personel alımı başvuruları 12-16 Kasım arasında alınırken bu kez başvuru sonuçları ve kura tarihi bekleniyor. Peki; Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı kura tarihi!
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı duyurusu ile ilgili Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre; başvurular 12-16 Kasım arasında alınırken, sonuçlar ise 24 Kasım'da ilan edilecek. Merakla beklenen kura çekimi de 2 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek.
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız açıklamayı yaptı. Yoğun bir hazırlık sürecinin ardından yeni sağlık çalışanı arkadaşlarımızın atama kararı alındı. 40.000 arkadaşımız, nitelikli eğitimleri ve sorumluluk duygularıyla halkımızın hizmetinde olacak. Şimdiden, aramıza hoş geldiniz diyorum." dedi.
ATAMA MÜJDESİ GELMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde Bakan Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulunmuştu. Koca, pandemi şartlarından uzaklaştıkça, çok yönlü iyileştirme için sağlam adımlar atacaklarını bildirerek, şu ifadeleri kullandı;
''Atama bekleyen arkadaşlarımız var. Mesleğe adım atmak için sabır göstermenin zorluğunu anlıyorum. Beklentilerini ısrarla gündeme getirmelerini azimlerinin işareti kabul ediyorum. Milletimizin, devletimizin kendilerine ihtiyacı var. Atamaların mülakat olmadan puana göre yapılmasını sağlayacağız. Fakat unutulmamalı, devlet kararlarını tüm hazırlıklarını tamamlayarak sonuçlandırır. Arkadaşlarımız, atamaların, şartların hazır olduğu en erken tarihte yapılacağından emin olsunlar."