23 Kasım İŞKUR binlerce kadro kamu memur ve kurum dışı KPSS şartsız işçi alımı başvuru şartları! Belediyeler, SYDV'ler...

23 Kasım İŞKUR binlerce kamuya memur ve kurum dışı KPSS koşulsuz işçi alımı müracaat şartları vatandaşlar doğrultusundan mercek altına alınmış durumda. Kamuya memur alımı ve işçi alımı ilanları yayımlandı. Kamu memur alımı ve KPSS'siz işçi alımı yapılacak olup en az okuryazar olan adaylar başvuru yapabilecek olup ilanlar Türkiye İş Kurumu üzerinde yayınlandı. Bu kapsamda alımlar farklı pozisyonlarda yapılacak. İlanlara başvuru hedefiyle adaylardan aranacak müracaat şartları ve kadro dağılımı belli oldu.
İŞKUR KURUM DIŞI İLANLARI NEDİR?
Kurum dışı ilanlarda İŞKUR'un değişik bir sistemidir. Kurum dışı ilanlar evresinde genellikle Belediye ve Büyükşehir Belediyelerine bağlı olarak hizmet vermekte olan şirketler ilan yayımlıyor. İlgili ilanlar ile KPSS Şartı olmadan personel alımı yapılmaktadır. Belediye ilanları dışında İl özel İdareleri ve Aile Bakanlığına bağlı olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları personel alımları gerçekleştiriyor.
Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
İŞKUR KURUM DIŞI KAMU İŞÇİ ALIMI İLANI
Kütahya Belde Mühendislik İnş. A.Ş 23.11.2021
İstanbul Arnavutköy Belediyesi Personel A.Ş. 26.11.2021
Ankara Çankaya Belde Sos. Etk. Gıda Tem. Eğt. Bilişim San. Tic. A.Ş. 23.11.2021
Manisa Demirci Belediyesi Per. Ltd. Şti. 26.11.2021
Adıyaman Tut SYDV 22.11.2021
Balıkesir Altaş Altıeylül Gıda Turz.Termal Enj.İnş.Oto. Kir.İşgücü Taah.San.Tic. A.Ş. 23.11.2021
Giresun Bulancak Beton enerji Maden İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 29.11.2021
İstanbul Sultangazi Belediyesi Personel A.Ş. 26.11.2021
Antalya Kaş Likya Turz. İnş. Gıd. Tem. Taş. Mad. Tic. Ltd. Şti. 26.11.2021
Ankara Türksat BT Çözüm Mimarı Alımı 28.11.2021
Ankara Türksat İş Geliştirme Uzm. Alımı 28.11.2021
İstanbul Bakırköy Personel Hiz.Ltd.Şti 26.11.2021 (2).pdf
İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 31.12.2021