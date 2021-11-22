23 Kasım İŞKUR binlerce kadro kamu memur ve kurum dışı KPSS şartsız işçi alımı başvuru şartları! Belediyeler, SYDV'ler...

İŞKUR İLANLARINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

İŞKUR Kurum dışı ilanları ile adaylardan en az Okuryazar olmak, Erkekler amacıyla askerlik ile teması olmamak, Alım yapılacak meslekte eğitimini tamamlamış ya da meslek belgesine sahip olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, rastgele bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık ya da emekli aylığı almıyor olmak, Sağlık yönünden vazifesini yapmasına engel olabilecek rastgele bir sağlık bozukluğu olmamak şartları aranacak.

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