750 engelli öğretmen ataması tercih başvuru ekranı: MEB Engelli öğretmen tercih kılavuzu 2021 ile atama kontenjan sayısı, branş dağılımı!

750 engelli öğretmen ataması için ön başvuru süreci 12 Kasım'da sona ermişti. Ön başvurusunu yapan adaylar şimdi de tercih başvurusunda bulunacak. 22 Kasım tarihinde başlayan tercih başvuruları kapsamında branş dağılımı, kontenjan sayısı merak edilmeye başlandı. Peki, 750 engelli öğretmen ataması tercihleri başladı mı? İşte MEB Engelli öğretmen tercih kılavuzu 2021 ile atama kontenjan sayısı, branş dağılımı!
Ön başvurular, 8-12 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Adaylar; başvurularını "personel.meb.gov.tr" adresinde yer alan Elektronik Ön Başvuru Formunu doldurmak suretiyle belirtilen süre içinde gerçekleştirdi.
ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLARI
Adayların tercihine açılacak alanlar ve il bazlı kontenjan sayıları, ülke geneli alanlar itibarıyla öğretmen ihtiyacı ve illerin alanlar bazındaki boş norm sayıları ve öğretmen ihtiyacı göz önünde bulundurularak Bakanlıkça belirlenecektir.
Atama yapılacak alan ve kontenjan sayıları, tercih başvurularının ilk günü olan 22 Kasım 2021 tarihinde personel.meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.