Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 22.11.2021 06:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.11.2021 06:35
    ABONE OL

    750 engelli öğretmen ataması tercih başvuru ekranı: MEB Engelli öğretmen tercih kılavuzu 2021 ile atama kontenjan sayısı, branş dağılımı!

    750 engelli öğretmen atamaları için gelişmeler takip ediliyor. Engelli öğretmen ataması için ön başvurular 8 -12 Kasım tarihleri arasında alındı. Ön başvuru işlemlerinin ardından bugün tercih işlemleri başlıyor. Adaylar tercih kılavuzu ile kontenjan sayısı, branş dağılımı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, 750 engelli öğretmen ataması tercihleri başladı mı? MEB Engelli öğretmen tercih başvurusu nasıl ve nereden yapılır? MEB engelli öğretmen tercih kılavuzu ile atama kontenjan sayısı, branş dağılımı belli oldu mu? İşte tüm gelişmeler...

    takvim.com.tr
    750 engelli öğretmen ataması tercih başvuru ekranı 2021!

    750 engelli öğretmen ataması için ön başvuru süreci 12 Kasım'da sona ermişti. Ön başvurusunu yapan adaylar şimdi de tercih başvurusunda bulunacak. 22 Kasım tarihinde başlayan tercih başvuruları kapsamında branş dağılımı, kontenjan sayısı merak edilmeye başlandı. Peki, 750 engelli öğretmen ataması tercihleri başladı mı? İşte MEB Engelli öğretmen tercih kılavuzu 2021 ile atama kontenjan sayısı, branş dağılımı!

    Ön başvurular, 8-12 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Adaylar; başvurularını "personel.meb.gov.tr" adresinde yer alan Elektronik Ön Başvuru Formunu doldurmak suretiyle belirtilen süre içinde gerçekleştirdi.

    ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLARI

    Adayların tercihine açılacak alanlar ve il bazlı kontenjan sayıları, ülke geneli alanlar itibarıyla öğretmen ihtiyacı ve illerin alanlar bazındaki boş norm sayıları ve öğretmen ihtiyacı göz önünde bulundurularak Bakanlıkça belirlenecektir.

    Atama yapılacak alan ve kontenjan sayıları, tercih başvurularının ilk günü olan 22 Kasım 2021 tarihinde personel.meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.

    KILAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ

        ENGELLİ ÖĞRETMEN TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
        1. Adaylar ön başvuruda bulundukları alanda kontenjan verilmesi halinde tercih başvurularını "personel.meb.gov.tr" adresinde yer alan Elektronik Tercih Başvuru Formunu doldurmak suretiyle yapacaklardır.
        2. Alanlarında kontenjan verilmeyen adaylar tercih başvurusunda bulunamayacaklardır.
        3. Başvuruda bulunanlar tercihlerine açılan il millî eğitim müdürlükleri içerisinden en fazla10 (on) tercihte bulunabilecektir.
        4. 10 (on) tercihin tamamını dolduran adaylar tercih dışı seçenek olarak; "Tercihlerim dışında atanmayı istiyorum." veya "Tercihlerim dışında atanmayı istemiyorum." seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyeceklerdir.
        5. Adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyecekler, tercih başvurularını sistemden kaydedeceklerdir.
        6. Tercih başvurusunu kaydeden aday, tercihlerinde değişiklik yapmak istemesi halinde tercih başvurusunu sistem üzerinden iptal edip (Aday tarafından yapılacaktır.)
        Başvuru ve Atama Takvimi'nde belirtilen süre içerisinde yeniden tercih başvurusunda bulunabilecektir.
        7. Adayların tercih başvurularına ilişkin kayıtlarını Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi'nde belirlenen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23.59.59) tamamlamış olmaları gerekmektedir.
        8. Adayların tercih başvurularında değişikliğe gitmeleri halinde sistemde kayıtlı en son tercih başvurusu üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

        ATAMA SÜRECİ
        1. Atamalar, adayların tercihi ve EKPSS (Lisans Düzeyi) puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda yapılacaktır.
        2. EKPSS (Lisans Düzeyi) puanlarının eşitliği halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        3600 ek gösterge gençlere de yarayacak
        Haberler Memurlar 750 engelli öğretmen ataması tercih başvuru ekranı: MEB Engelli öğretmen tercih kılavuzu 2021 ile atama kontenjan sayısı, branş dağılımı!
            SON DAKİKA