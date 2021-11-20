KPSS şartsız sınavsız 5000 ve 6000 TL maaşla onlarca şehre personel alımı başvuru şartları! İŞKUR kurum dışı kamu işçi alımı

KPSS koşulsuz sınavsız 5000 ve 6000 TL maaşla İŞKUR üzerinden kamu personeli alımları bütün süratiyle devam ediyor. Bu anlamda yeni ilanlar açıklandı. Kamuya bağlı şirketlerde, belediyelerde ve belediyelere bağlı kamu şirketlerinde istihdam edileceğine yer verildi. İŞKUR bürolarına gitme vakti olmayan ya da iş başvurularını internet üzerinden yapmak isteyen vatandaşların imdadına Türkiye İş Kurumu'nun online şubesi yetişiyor. Resmi internet sitesinde binlerce ilan bulabilirsiniz. İşte onlarca şehre personel alımı başvuru şartları detayları