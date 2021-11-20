İŞKUR kurum dışı kamu işçi alımı - KPSS şartsız sınavsız 5000 ve 6000 TL maaşla onlarca şehre personel alımı başvuru şartları

Kurum dışı işçi alımı ilanları, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden belirli periyodlarla yayımlanmaktadır. Kurum dışı işçi alımı ilanları illere göre görüntülenebilecek. İŞKUR kurum dışı işçi alımı ilanları ile bünyelerine personel alımı yapacak olan kamu kurumları, internet üzerinden detayları yayımladı. Çoğunlukla geçici süreli olarak alınan kurum dışı işçi alımı, il ve kamu kurumu bazında yayımlanıyor. Peki, İŞKUR kurum dışı işçi alımı ilanları nasıl görüntülenir ve müracaat nereden yapılır? İŞKUR vasıtasıyla yayımlanan personel alımlarına baktığımızda adayların kamuya bağlı şirketlerde, belediyelerde ve belediyelere bağlı kamu şirketlerinde istihdam edileceğine yer verildi.