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    • Memurlar
    • 20.11.2021 13:49
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    • 20.11.2021 13:49
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    İŞKUR kurum dışı kamu işçi alımı - KPSS şartsız sınavsız 5000 ve 6000 TL maaşla onlarca şehre personel alımı başvuru şartları

    KPSS koşulsuz sınavsız 5000 ve 6000 TL maaşla İŞKUR üzerinden kamu personeli alımları bütün süratiyle devam ediyor. Bu anlamda yeni ilanlar açıklandı. Kamuya bağlı şirketlerde, belediyelerde ve belediyelere bağlı kamu şirketlerinde istihdam edileceğine yer verildi. İŞKUR bürolarına gitme vakti olmayan ya da iş başvurularını internet üzerinden yapmak isteyen vatandaşların imdadına Türkiye İş Kurumu'nun online şubesi yetişiyor. Resmi internet sitesinde binlerce ilan bulabilirsiniz. İşte onlarca şehre personel alımı başvuru şartları detayları

    takvim.com.tr
    KPSS şartsız sınavsız 5000 ve 6000 TL maaşla onlarca şehre personel alımı

    Kurum dışı işçi alımı ilanları, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden belirli periyodlarla yayımlanmaktadır. Kurum dışı işçi alımı ilanları illere göre görüntülenebilecek. İŞKUR kurum dışı işçi alımı ilanları ile bünyelerine personel alımı yapacak olan kamu kurumları, internet üzerinden detayları yayımladı. Çoğunlukla geçici süreli olarak alınan kurum dışı işçi alımı, il ve kamu kurumu bazında yayımlanıyor. Peki, İŞKUR kurum dışı işçi alımı ilanları nasıl görüntülenir ve müracaat nereden yapılır? İŞKUR vasıtasıyla yayımlanan personel alımlarına baktığımızda adayların kamuya bağlı şirketlerde, belediyelerde ve belediyelere bağlı kamu şirketlerinde istihdam edileceğine yer verildi.

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    Kamu Memur Alım İlanları

    Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 22.11.2021

    İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından Sözleşmeli Personel Alımı 27.11.2021

    Türk Patent ve Marka Kurumundan Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı Alımı 01.12.2021

    Konya Akşehir Belediyesi Memur Alım İlanı 03.12.2021

    İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Müfettiş YardımcısıI Alımı 24.12.2021

    Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 24.11.2021

    Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Gen. Müd. Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı 26.11.2021

    Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı 29.11.2021

    Kültür ve Turizm Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı 03.12.2021

    Niğde Bahçeli Belediyesi Memur Alım İlanı 10.12.2021

    Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Sigortacılık Uzman Yard. Sınavı 30.11.2021

    Tokat Gürçeşme Belediyesi Memur Alım İlanı 24.12.2021

    Ticaret Bakanlığından Ticaret Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı 24.11.2021

    İçişleri Bakanlığından Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav İlanı 22.11.2021

    İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcısı Sınav İlanı 26.11.2021

    ÖSYM Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 29.11.2021

    SGK Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı 17.12.2021

    Burdur Karamanlı Belediyesi Memur Alım İlanı 17.12.2021

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı 06.12.2021

    Erzurum Narman Belediyesi Memur Alım İlanı 31.12.2021

    İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı 03.12.2021


        İŞKUR'a nasıl kayıt olunur? İşte online şube üyelik işlemi...

        Türkiye genelindeki kamu kurumları ve özel sektörde faaliyet gösteren firmaların iş ilanlarının yer aldığı İŞKUR'un esube.iskur.gov.tr internet adresine kayıt işlemini kısa sürede tamamlamak mümkün.

        İŞKUR'A KAYIT OLMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

        Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) online şubesine kayıt olmak için;

        * İŞKUR web sitesinin üst menüsünün en sağında bulunan "İnternet Şubesi" seçeneğine tıklayın.

        * Açılan İŞKUR e-Şube sayfasında "İş Arayan" ve "İşveren" şeklinde iki bölüm bulunmaktadır. İŞKUR kayıt işlemi için hangi pozisyonuna uygunsanız o bölümden işleminizi yapabilirsiniz.

        * İŞKUR resmi web adresi iskur.gov.tr adresini tarayıcınızda açın.

        'İŞ ARAYAN' İŞKUR KAYIT İŞLEMİ

        İş arayışında olan vatandaşlar, esube.iskur.gov.tr web sitesindeki "İş Arayan" kısmındaki "Üye Ol" seçeneğine tıklaması gerekiyor.

        * İŞKUR üyelik sayfasında açılan "Üyelik Sözleşmesi" maddelerini detaylıca okuduktan sonra onaylıyorsanız sözleşme altında bulunan "Onaylıyorum" seçeneğine tıklayın (Eğer "Onaylamıyorum" seçeneğine tıklarsanız, üyelik işlemi sona erer).

        İŞKUR üyelik sözleşmesini onayladıktan sonra;

        * İletişim bilgilerinizi girin (ev telefonu, cep telefonu ve e-posta adresi).

        * İŞKUR giriş işlemlerinde kullanmak üzere "Bir şifre seçin" kısmında kendi şifrenizi oluşturun.

        * "Şifrenizi tekrar girin" kısmına belirlediğiniz şifreyi tekrar girin.

        * "Güvenlik Sorusu" oluşturun ve "Yanıtınız" kısmına cevabınızı yazın (şifre hatırlatmada güvenlik amaçlı kullanılır).

        * Son olarak en altta yer alan "Üyeliğimi Oluştur ve Devam Et" seçeneğine tıklayın.

        * Kimlik bilgilerinizi girin (TC kimlik numarası, ad, soyad, baba adı ve doğrum tarihi).

        * Sayfadaki "Güvenlik Kontrolü" kısmındaki resimde bulunan sayıları "Güvenlik Kontrolü" yazısının yanındaki kutucuğa doğru ve eksiksiz olarak yazın.

        * En altta bulunan uyarı yazısını da okuyarak, "İleri" seçeneğine tıklayın.

        * Açılan sayfada adres bilgilerinizi girin (ülke, il/ilçe, açık adres ve posta kodu).

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        Haberler Memurlar İŞKUR kurum dışı kamu işçi alımı - KPSS şartsız sınavsız 5000 ve 6000 TL maaşla onlarca şehre personel alımı başvuru şartları
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