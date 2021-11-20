İŞKUR kurum dışı kamu işçi alımı - KPSS şartsız sınavsız 5000 ve 6000 TL maaşla onlarca şehre personel alımı başvuru şartları

Kurum dışı işçi alımı ilanları, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden belirli periyodlarla yayımlanmaktadır. Kurum dışı işçi alımı ilanları illere göre görüntülenebilecek. İŞKUR kurum dışı işçi alımı ilanları ile bünyelerine personel alımı yapacak olan kamu kurumları, internet üzerinden detayları yayımladı. Çoğunlukla geçici süreli olarak alınan kurum dışı işçi alımı, il ve kamu kurumu bazında yayımlanıyor. Peki, İŞKUR kurum dışı işçi alımı ilanları nasıl görüntülenir ve müracaat nereden yapılır? İŞKUR vasıtasıyla yayımlanan personel alımlarına baktığımızda adayların kamuya bağlı şirketlerde, belediyelerde ve belediyelere bağlı kamu şirketlerinde istihdam edileceğine yer verildi.
Kamu Memur Alım İlanları
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 22.11.2021
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından Sözleşmeli Personel Alımı 27.11.2021
Türk Patent ve Marka Kurumundan Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı Alımı 01.12.2021
Konya Akşehir Belediyesi Memur Alım İlanı 03.12.2021
İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Müfettiş YardımcısıI Alımı 24.12.2021
Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 24.11.2021
Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Gen. Müd. Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı 26.11.2021
Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı 29.11.2021
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı 03.12.2021
Niğde Bahçeli Belediyesi Memur Alım İlanı 10.12.2021
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Sigortacılık Uzman Yard. Sınavı 30.11.2021
Tokat Gürçeşme Belediyesi Memur Alım İlanı 24.12.2021
Ticaret Bakanlığından Ticaret Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı 24.11.2021
İçişleri Bakanlığından Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav İlanı 22.11.2021
İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcısı Sınav İlanı 26.11.2021
ÖSYM Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 29.11.2021
SGK Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı 17.12.2021
Burdur Karamanlı Belediyesi Memur Alım İlanı 17.12.2021
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı 06.12.2021
Erzurum Narman Belediyesi Memur Alım İlanı 31.12.2021
İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı 03.12.2021