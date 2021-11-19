Tarsus Üniversitesi 52 sözleşmeli personel alımı yapacak

Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 52 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli personellerin avukat, büro personeli, mimar, tekniker gibi pozisyonlarda görevlendirileceği açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Tarsus Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanına başvuru için aranan şartlar

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

2- Başvuran adaylardan lisans mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, önlisans mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSSP93 puanı, ortaöğretim (Lise ve Meslek Lisesi ) mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Başvuracak adayların 2020 yılı KPSS(B) grubu sınavından ilgili puan türünden en az 65 puan almış olmaları gerekmektedir. Belirtilen puan türünden farklı puan türünden veya ilgili puan türünde 65 puanın altında puanla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına 5917 sayılı Kanunun 47.maddesinin 5.fıkrası (a/2) bendi ile eklenen "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hüküm uyarınca tek taraflı sözleşmesini fesih edenlerin 1 yıl geçmedikçe atamaları yapılmayacaktır. Bu durumda olanların yerleştirmeye hak kazansalar bile atamaları yapılmaz.

4- Haklarında yaptırılacak olan arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.

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