İŞKUR, en az ilkokul mezunu belediye personeli ve memur alımı başvuru şartları! 20 Kasım yeni belediye personeli ve memur alım ilanları!

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

- Türk vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi'nde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

İŞKUR'a Nasıl Kayıt Olunur?

İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz. Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

• Şayet İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, müessesenin sunduğu fırsatlardan etkin şekilde faydalanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve noksansız olmasına önemsemeniz çok ehemmiyetlidir. Bu biçimde aradığınız iş için açılan olması gereken iş bültenine daha basit biçimde erişebilir ve yaptığınız müracaatlarda işe giriş şansınızı çoğaldırabilirsiniz.

• Türkiye'nin her yerindeki yeni iş duyurularının bulunduğu ve iş arayanlar ile işçi arayanları bir araya getiren müessese vazifeyi bakan İŞKUR'a kayıt işlemlerini internetten yapmak için;

• Öncelikle İŞKUR resmi sitesine (iskur.gov.tr) giriş yapmalısınız.

• İŞKUR resmi sitesinde üst menüde bulunan "İnternet Şubesi" butonuna tıklamalısınız.

• Açılan "esube.iskur.gov.tr" adresli İŞKUR İnternet Şubesi'nde kayıt işlemlerinizi basitçe yapabilirsiniz.

• Sayfada yer alan "İş Arayan" ve "İşveren" alternatiflerinden size uygun olanını tercih etmelisiniz.

İŞKUR PERSONEL ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ