Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 19.11.2021 15:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.11.2021 15:23
    ABONE OL

    19 Kasım yeni belediye personeli ve memur alım ilanları! İŞKUR, en az ilkokul mezunu belediye personeli ve memur alımı başvuru şartları

    19 Kasım yeni belediye personeli ve memur alım ilanları vatandaşların radarında yer alıyor. Bu anlamda KPSS şartsız ve en az ilkokul mezunu personel alımları için detayları İŞKUR ile eş zamanlı olarak sayfamızda veriyoruz. KPSS puan şartı aranmadan yapılan personel alımlarına baktığımızda adayların en az ilkokul mezunu olması gerektiği ifade edildi. İŞKUR kayıt nasıl yapılır milyonlarca vatandaşlar en çok merak ettiği suallerden birisidir. İşte İŞKUR, en az ilkokul mezunu belediye personeli ve memur alımı başvuru şartları detayları...

    takvim.com.tr
    İŞKUR, en az ilkokul mezunu belediye personeli ve memur alımı başvuru şartları

    19 Kasım yeni ve güncel personel alımları ilanları sayfamızda yer alıyor. İŞKUR üzerinden yayımlanan duyurularda en az ilkokul mezunları arasından farklı belediye başkanlıkları bünyesine personel alımı yapılacağına yer verildi. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz. Şayet İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, müessesenin sunduğu fırsatlardan etkin şekilde faydalanabilmek hedefiyle vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve noksansız olmasına önemsemeniz çok ehemmiyetlidir.

    Kamu Memur Alım İlanları

    Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan Fon Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı 19.11.2021

    Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav İlanı 19.11.2021

    Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 22.11.2021

    İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından Sözleşmeli Personel Alımı 27.11.2021

    Türk Patent ve Marka Kurumundan Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı Alımı 01.12.2021

    Konya Akşehir Belediyesi Memur Alım İlanı 03.12.2021

    İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Müfettiş YardımcısıI Alımı 24.12.2021

    Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 24.11.2021

    Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Gen. Müd. Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı 26.11.2021

    Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı 29.11.2021

    Kültür ve Turizm Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı 03.12.2021

    Niğde Bahçeli Belediyesi Memur Alım İlanı 10.12.2021

    Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Sigortacılık Uzman Yard. Sınavı 30.11.2021

    Tokat Gürçeşme Belediyesi Memur Alım İlanı 24.12.2021

    Ticaret Bakanlığından Ticaret Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı 24.11.2021

    İçişleri Bakanlığından Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav İlanı 22.11.2021

    İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcısı Sınav İlanı 26.11.2021

    ÖSYM Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 29.11.2021

    SGK Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı 17.12.2021

    Burdur Karamanlı Belediyesi Memur Alım İlanı 17.12.2021

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı 06.12.2021

    Erzurum Narman Belediyesi Memur Alım İlanı 31.12.2021

    İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı 03.12.2021

        Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanı

        Ankara Türksat BT Çözüm Mimarı Alımı 28.11.2021

        Ankara Türksat İş Geliştirme Uzm. Alımı 28.11.2021

        Zonguldak Çaybel İmar İnş. San.Tic. Ltd.Şti 19.11.2021.pdf

        Aydın Sultanhisar Nysa Kazı Başkanlığı 20.11.2021

        İstanbul Bakırköy Personel Hiz.Ltd.Şti 26.11.2021 (2).pdf

        Ankara Türkiye Belediyeler Birliği Pers. A.Ş. 19.11.2021

        Ankara Türkiye Belediyeler Birliği Personel A.Ş. 19.11.2021

        İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 31.12.2021

        Kahramanmaraş Akbel Top. Ürün. Tem. Hizm. Taş. San. Tic. A.Ş. 22.11.2021

        Erzurum Köprüköy Belediyesi Personel Ltd. Şti. 24.11.2021

        Kahramanmaraş Akbel Toprak Ürün. Tem. Hiz. Taş. San. Tic. A.Ş. 22.11.2021

        İzmir Biyotıp Ve Genom Merkezi 22.11.2021

        Ağrı Doğubayazıt Belediyesi Per. Ltd. Şti. 19.11.2021

        Amasya Maden Turz. Tekstil Tarım Ürün.i Ener. Yenilenebilir Ener. Hiz. Paz. A.Ş. 24.11.2021

        İstanbul BELBİM Elektronik Para Ödeme Hizmetleri A.Ş. 19.11.2021

        Iğdır Merkez SYDV 19.11.2021

        İzmir NAR-BEL Narlıbahçe İmar Tek. Tur. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. Engelli alım İlanı 11.12.2021

        Tekirdağ Çerkezköy Tar.Kim. Ürün.Ürt. Satış Paz. A.Ş. 19.11.2021

        İstanbul Ulaşım Hiz. Tic. A.Ş. 24.11.2021

        İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 19.11.2021

        Samsun Asarcık İmar İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 19.11.2021

        Muğla Dabel Turz. İnş. Tic. A.Ş. 29.11.2021

        İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 22.11.2021

        Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş. 19.11.2021

        İzmir İZFAŞ Tic. A.Ş. 19.11.2021

        Burdur Çavdır Tem. Hiz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. 19.11.2021

        Bursa Osmangazi Belediyesi Personel A.Ş. 19.11.2021

        İzmir BYNDR Tur. Ener. Org. İns. KAyn. Eğt. Gıda Tar. tem.Güv. Taş. San. Tic. A.Ş. 19.11.2021

        Edirne Belediyesi Personel A.Ş. 19.11.2021

        Konya Şehir Hiz. A.Ş. 26.11.2021

        Manisa Turgutlu Beld. Pers. A.Ş. 20.11.2021

        İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 21.11.2021

        Kayseri Felahiye İmar A.Ş. 22.11.2021

        Manisa Turgutlu Belediyesi Personel A.Ş. 22.11.2021

        Bolu Dörtdivan Belediyesi Per. Ltd. Şti. 25.11.2021

        İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 22.11.2021 (1)

        Hatay Erzin Belediyesi Erzin Tar. Turz. Ener.İnş. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. 29.11.2021

        İzmie İZFAŞ Tic. A.Ş. 24.11.2021

        İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 19.11.2021

        İstanbul BİMTAŞ Boğaziçi Peyz. İnş. Müş. Tek. Hizm. San. Tic. A.Ş. 20.11.2021

        İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 24.11.2021

        Bursa BURULAŞ A.Ş. 22.11.2021

        Bursa Nilbel Sos. Tes. Otel Düğün Salonu Kreş Kafe. Otopark İşl. Per. A.Ş. 20.11.2021

        Bursa Nilbel Sos. Tes. Otel Düğün Salonu Kreş Kafe. Otopark İşl. Per. A.Ş. 26.11.2021

        Denizli Peraş San. Tic. A.Ş. 19.11.2021

        Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi İktisadi İşletme Müdürlüğü 19.11.2021

        Manisa Şehzadeler Mühendislik A.Ş. 19.11.2021

        Sakarya Geyva Yöresel Ürün. Gıda Ürt. San. Tic. Ltd. Şti. 19.11.2021

        İstanbul Beytaş Beykoz Belediyesi Halk Paz. İşl. Tic. A.Ş. 19.11.2021

        Ankara Çankaya Belediyesi Personel A.Ş 19.11.2021

        Manisa Besot San. Tic. A.Ş. 23.11.2021

        Manisa Sar-Bel Danış. Gıda Tar. Hayv. İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 22.11.2021

        Çorum İskilip Belediyesi Per.Ltd. Şti. 20.11.2021

        Manisa Akhisar Belediyesi Personel A.Ş. 19.11.2021

        Muğla Bağyaka Maden Suyu ve Kaplıca İşlt. Turz. Tic. A.Ş. 19.11.2021

        Kırıkkale Sulakyurt Maden. Tur. Yem. Taş. İnş. Unlu Mam. Tem. San. Tic. Ltd. Şti. 22.11.2021

        Balıkesir Güzel Ayvalık Gıda Tic. Ltd. Şti. 20.11.2021

        Çankırı Kurşunlu Beld. Pers. Ltd. Şti. 24.11.2021

        İstanbul Personel Yönt. A.Ş. 21.11.2021

        İzmir İzenerji Tur. Tic. A.Ş. 22.11.2021

        Ankara Çankaya Belde Sos. Etkin. Gıda Tem. Eğt. Bilişim San. Tic. A.Ş. 19.11.2021

        İzmir İBB Grand Plaza Gıda Turz. İşlt. A.Ş. 23.11.2021

        İstanbul Zeytinburnu Güven Personel Ltd.Şti. 23.11.2021

        Zonguldak Devrek SYDV 22.11.2021

        Denizli Serbeltaş San. Tic. A.Ş. 22.11.2021

        Adana Kozan İmar Tic. San. Per. Ltd. Şti. 19.11.2021

        Manisa Besot San. Tic. A.Ş. 24.11.2021

        Kırşehir Çiçekdağı SYDV 19.11.2021

        Eskişehir Espark Eskişehir Park Bahçe Peyzaj Temz. A.Ş. 21.11.2021

        İstanbul Sultangazi Belediyesi Personel A.Ş. 19.11.2021

        İstanbul Sultangazi Belediyesi Personel A.Ş. 19.11.2021 (1)

        Karabük Safranbolu Belediyesi Per. Ltd. Şti. 19.11.2021

        İzmir İnovasyon Teknoloji A.Ş. 24.11.2021.pdf

        İzmir İzdoğa Tic. San. A.Ş. 23.11.2021

        İzmir İZFAŞ A.Ş. 26.11.2021

        Eskişehir Çifteler Beld. Pers. Ltd. Şti. 21.11.2021

        Samsun Terme İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 22.11.2021

        Yozgat Sorgun Beld. Başk. Tic. Ltd. Şti. 19.11.2021

        Mersin Büyükşehir Kültür Sanat Bilim Ulaş. Tic. San. A.Ş. 20.11.2021

        Karaman Belediyesi Ongun İnş. San. Tic. A.Ş. 19.11.2021

        Konya Sanat Kültür ve Spor Faaliyetleri A. Ş. 19.11.2021

        Elazığ İl Özel İdaresi Personel A.Ş. 23.11.2021

        İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 24.11.2021

        Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Ltd. Şti. 23.11.2021

        Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Ltd. Şti. 26.11.2021

        Bursa Osmangazi Belediyesi Personel A.Ş. 26.11.2021

        Zonguldak Çaybel İmar İnş. Kült. Turz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. 20.11.2021

        Antalya Demre Hizmet Ltd. Şti. 22.11.2021

        Bursa Mustafakemalpaşa Tur. Tes. İşlt. Akar. Gıda İnş. Tic. Ltd. Şti. 22.11.2021

        İstanbul Mataş Maltepe Sağ. Turz. Eğt. Otopark Tem. İnş. San. Tic. A.Ş. 30.11.2021

            BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

            - Türk vatandaşı olmak.

            - Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

            - Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi'nde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

            - Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

            - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

            - İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

            İŞKUR'a Nasıl Kayıt Olunur?

            İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz. Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

            • Şayet İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, müessesenin sunduğu fırsatlardan etkin şekilde faydalanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve noksansız olmasına önemsemeniz çok ehemmiyetlidir. Bu biçimde aradığınız iş için açılan olması gereken iş bültenine daha basit biçimde erişebilir ve yaptığınız müracaatlarda işe giriş şansınızı çoğaldırabilirsiniz.

            • Türkiye'nin her yerindeki yeni iş duyurularının bulunduğu ve iş arayanlar ile işçi arayanları bir araya getiren müessese vazifeyi bakan İŞKUR'a kayıt işlemlerini internetten yapmak için;

            • Öncelikle İŞKUR resmi sitesine (iskur.gov.tr) giriş yapmalısınız.

            • İŞKUR resmi sitesinde üst menüde bulunan "İnternet Şubesi" butonuna tıklamalısınız.

            • Açılan "esube.iskur.gov.tr" adresli İŞKUR İnternet Şubesi'nde kayıt işlemlerinizi basitçe yapabilirsiniz.

            • Sayfada yer alan "İş Arayan" ve "İşveren" alternatiflerinden size uygun olanını tercih etmelisiniz.

            İŞKUR PERSONEL ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Meral Akşener konuşma yasağı mı getirdi?
            Haberler Memurlar 19 Kasım yeni belediye personeli ve memur alım ilanları! İŞKUR, en az ilkokul mezunu belediye personeli ve memur alımı başvuru şartları
                SON DAKİKA