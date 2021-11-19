19 Kasım yeni belediye personeli ve memur alım ilanları! İŞKUR, en az ilkokul mezunu belediye personeli ve memur alımı başvuru şartları

19 Kasım yeni ve güncel personel alımları ilanları sayfamızda yer alıyor. İŞKUR üzerinden yayımlanan duyurularda en az ilkokul mezunları arasından farklı belediye başkanlıkları bünyesine personel alımı yapılacağına yer verildi. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz. Şayet İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, müessesenin sunduğu fırsatlardan etkin şekilde faydalanabilmek hedefiyle vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve noksansız olmasına önemsemeniz çok ehemmiyetlidir.
Kamu Memur Alım İlanları
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan Fon Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı 19.11.2021
Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav İlanı 19.11.2021
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 22.11.2021
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından Sözleşmeli Personel Alımı 27.11.2021
Türk Patent ve Marka Kurumundan Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı Alımı 01.12.2021
Konya Akşehir Belediyesi Memur Alım İlanı 03.12.2021
İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Müfettiş YardımcısıI Alımı 24.12.2021
Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 24.11.2021
Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Gen. Müd. Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı 26.11.2021
Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı 29.11.2021
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı 03.12.2021
Niğde Bahçeli Belediyesi Memur Alım İlanı 10.12.2021
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Sigortacılık Uzman Yard. Sınavı 30.11.2021
Tokat Gürçeşme Belediyesi Memur Alım İlanı 24.12.2021
Ticaret Bakanlığından Ticaret Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı 24.11.2021
İçişleri Bakanlığından Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav İlanı 22.11.2021
İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcısı Sınav İlanı 26.11.2021
ÖSYM Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 29.11.2021
SGK Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı 17.12.2021
Burdur Karamanlı Belediyesi Memur Alım İlanı 17.12.2021
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı 06.12.2021
Erzurum Narman Belediyesi Memur Alım İlanı 31.12.2021
İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı 03.12.2021