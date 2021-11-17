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    • Memurlar
    • 18.11.2021 06:25
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    • 18.11.2021 06:26
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    AFAD personel alımı başvuru formu! AFAD 1749 personel alımı başvuru nereden, nasıl yapılır? 2021 AFAD işçi maaşları ne kadar?

    AFAD personel alımı ilanına göre 1749 kişilik alım için başvuruları bugün yani 18 Kasım 2021 tarihinde başlıyor. İş arayan binlerce kişinin umudu olan AFAD personel alımlarında başvuruların nasıl, nereden yapılacağı, maaşlarının ne kadar olduğu ve başvuru şartları merak ediliyor. Peki AFAD 1749 personel alımı başvuru nereden, nasıl yapılır? 2021 AFAD işçi maaşları ne kadar? İşte başvuru formu ve diğer tüm detaylar...

    AFAD personel alımı başvuru formu!

    2021 yılında AFAD bünyesine 1101 sözleşmeli arama kutarma teknisyeni ile beraber diğer pozisyonlarda 648 kişilik personel alımı yapılacak. Adaylar başvurularını 18-27 Kasım tarihleri arasında yapacak. AFAD 1749 personel alımı için başvuru detayları araştırılıyor. Peki AFAD 1749 personel alımı başvuru nereden, nasıl yapılır? 2021 AFAD işçi maaşları ne kadar? AFAD alımlarında başvuru şartları neler? İşte başvuru formu ile merak edilenlerin cevapları...

    AFAD PERSONEL ALIMLARI BAŞLADI MI?

    AFAD 1749 boş kontenjanı ile bünyesindeki iş müdürlüklerine personel alımları gerçekleştirecek. Başvurular 18 Kasım'da yani bugün başlıyor. Adaylar 27 Kasım'a kadar başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.

    AFAD 1749 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN, NASIL YAPILIR?

    AFAD personel alımı başvurusu için adaylar başvurularını e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden yapabilecek.

    AFAD İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    - 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen;

    a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

    c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

    ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, şartlarını taşımak.

    - Sınava başvuru tarihinin son günü itibarıyla 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak.
    - Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
    - Ortaöğretim düzeyinde başvuran adaylar için; mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Tablo-3'de belirtilen alanları ve dalları ile bunlara denkliği kabul edilen dallarından mezun olmak.

        - Ön lisans düzeyinde başvuran adaylar için mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olmak kaydıyla; ön lisans düzeyinde öğretim veren kurumların "Acil Durum ve Afet Yönetimi veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik" programları ile bunlara denkliği kabul edilen programlarından mezun olmak.
        - Tablo-3 ve Madde 2.5.'de belirtilen mezuniyet alanları dışında yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

        - ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; ön lisans mezunları için KPSSP (93) ve ortaöğretim mezunları için KPSSP (94) puan türünden 60 (altmış) ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla; her il için ayrı ayrı belirtilen sayı ve öğrenim
        durumuna göre ilan edilen pozisyon sayısının 4 (dört) katı adayın içerisinde bulunmak. Başvuran adaylardan her il için belirlenen sayıda ve öğrenim durumuna göre en yüksek puana sahip olandan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava girmeye hak kazanacaktır.

        - Adaylar sadece bir il için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak sınava katılacağından, birden fazla il veya nitelik (öğrenim) için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

        - En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

        - Tartılma ve ölçülme çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.60 metre, en fazla
        1.90 metre, kadınlarda ise en az 1.55 metre, en fazla 1.80 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg dan fazla fark olmamak.

        - Fiziksel, ruhsal, görsel ve işitsel engelli olmamak.

        AFAD 2021 PERSONEL MAAŞLARI!

        AFAD ARAMA VE KURTARMA PERSONELİ MAAŞLARI

        AFAD sözleşmeli arama ve kurtarma personeli alımı yapacağını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Bunun üzerine başvuruda bulunacak adaylar AFAD arama kurtarma personeli maaşları hakkında araştırma yapmaya başladı. İşte AFAD arama ve kurtarma personeli maaşları:

        5 yıldan az olanlar 4.340,00 TL
        5 yıldan 10 yıla kadar olanlar 4.375,00 TL
        10 yıldan 15 yıla kadar olanlar 4.410,00 TL
        15 yıldan 20 yıla kadar olanlar 4.450,00 TL
        20 yıldan fazla olanlar 4.615,00 TL
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        Haberler Memurlar AFAD personel alımı başvuru formu! AFAD 1749 personel alımı başvuru nereden, nasıl yapılır? 2021 AFAD işçi maaşları ne kadar?
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