2022 yılında bekçi alımı olacak mı? Jandarma-EGM bekçi alımı ne zaman yapılır? İşte başvuru şartları

Bekçi alımı ilanları binlerce adayın aklında bulunan bir konu. Dönem dönem gelen duyurularla bekçi alımı yapılıyor. Bu kapsamda da Jandarma ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak olan bekçi alımı duyurusu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, 2022 yılında bekçi alımı olacak mı? Jandarma-EGM bekçi alımı ne zaman yapılır? Başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...
BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
Bekçi alımının ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı. Yeni başvuru gerçekleştiğinde haberimizin içerisinde anında yer alacaktır.
İşte bekçi alımı başvuru şartlarına dair bilgiler;
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
En az İlkokul mezunu olmak. (Bekçi alımı yapacak kurum istediği öğrenim düzeyinden alması söz konusu),
Boy olarak 1.67 m olanlar başvuru yapabilir. Aynı şekilde boy kilo orantısına da bakılıyor. Bu sebeple beden kitle indeksi olarak da 18 ile 27 arasında olmak.
Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak şartı aranıyor. İlanlar ilçe bazında verilen kontenjanlar için ilçe sınırları içinde ikamet şartı aranmaktadır.
18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak.
Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak.
Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak.
Memuriyete engel bir hali bulunmamak.
Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.
Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.
Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.