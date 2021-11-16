2022 yılında bekçi alımı olacak mı? Jandarma-EGM bekçi alımı ne zaman yapılır? İşte başvuru şartları

Bekçi alımı ilanları binlerce adayın aklında bulunan bir konu. Dönem dönem gelen duyurularla bekçi alımı yapılıyor. Bu kapsamda da Jandarma ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak olan bekçi alımı duyurusu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, 2022 yılında bekçi alımı olacak mı? Jandarma-EGM bekçi alımı ne zaman yapılır? Başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bekçi alımının ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı. Yeni başvuru gerçekleştiğinde haberimizin içerisinde anında yer alacaktır.

İşte bekçi alımı başvuru şartlarına dair bilgiler;