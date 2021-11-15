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    • Memurlar
    • 15.11.2021 10:40
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    • 15.11.2021 10:40
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    Giresun Üniversitesi öğretim görevlisi alımı yapacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Giresun Üniversitesi 12 öğretim görevlisi alım ilanı dikkat çekti.

    Giresun Üniversitesi öğretim görevlisi alımı yapacak

    Giresun Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 12 öğretim görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim görevlilerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Giresun Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanına başvuru için aranan şartlar
    1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
    2. ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
    3. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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    Haberler Memurlar Giresun Üniversitesi öğretim görevlisi alımı yapacak
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