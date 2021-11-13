Kamu ilanlarına KPSS şartsız başvuru şartları nelerdir? İŞKUR kurum dışı kamu işçi alımı ilanları! Güncel kadrolar

13 Kasım KPSS koşulsuz kamu ilanlarına başvurular devam ediyor. Söz hususu kamu ilanları, İŞKUR'un kurum dışı kamu işçisi alımı ilanları kısmından duyuruldu. İlanlara baktığımızda değişik illerde belediyelere kadrolu işçi alımı yapıldığı görüldü. Birçok insan bir belediyede kadrolu memur olarak çalışmanın hayalini kurar. Fakat bu o kadar da basit değildir. Peki, belediyede işe nasıl girilir? Belediyede işe girmek amacıyla hangi yollar izlenmelidir? Belediyelerde memur ve personel alımları KPSS sınavından alınan puan üzerinden yapılmaktadır. İşte son dakika haberleri ve detaylar
İŞKUR Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanı
Ankara Türksat BT Çözüm Mimarı Alımı 28.11.2021
Ankara Türksat İş Geliştirme Uzm. Alımı 28.11.2021
Zonguldak Çaybel İmar İnş. San.Tic. Ltd.Şti 19.11.2021.pdf
Aydın Sultanhisar Nysa Kazı Başkanlığı 20.11.2021
İstanbul Bakırköy Personel Hiz.Ltd.Şti 26.11.2021 (2).pdf
Mersin Gülnar Belediyesi Maden Ocağı Taş Kırma İkt. İşlt. 13.11.2021
Çorum Mecitözü Belediyesi Per. ltd. Şti. 13.11.2021
Ankara Türkiye Belediyeler Birliği Pers. A.Ş. 19.11.2021
Ankara Türkiye Belediyeler Birliği Personel A.Ş. 19.11.2021
İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 31.12.2021
Çorum Mecitözü Belediyesi Pers. Ltd. Şti. 14.11.2021
Kahramanmaraş Akbel Top. Ürün. Tem. Hizm. Taş. San. Tic. A.Ş. 22.11.2021
Manisa Besot San. Tic. A.Ş. 15.11.2021
Erzurum Köprüköy Belediyesi Personel Ltd. Şti. 24.11.2021
Kırşehir Akçakent SYDV 16.11.2021
İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 15.11.2021
İzmir İZFAŞ Tic. A.Ş. 15.11.2021
Kahramanmaraş Akbel Toprak Ürün. Tem. Hiz. Taş. San. Tic. A.Ş. 22.11.2021
Karaman Kazancı Beldesi İnş. Tar. Hayv. San. Tic. Ltd. Şti. 13.11.2021
İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 14.11.2021
İzmir Biyotıp Ve Genom Merkezi 22.11.2021
Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi İktisadi İşletmesi 16.11.2021
İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. 14.11.2021
Aydın İncirbel Akar. Turz. Galerisi Gıda Taş. İnsan Kay. İnş. Eğt. Hiz. Yenilenebilir Ener. Tic. Ltd. Şti. 13.11.2021
Afyonkarahisar Işıklar Tem. ve Taş. Pet. Epet Ürün Tem. İnş. Gıda Ltd. Şti. 15.11.2021
Eskişehir Espark Eskişehir Park Bahçe Peyzaj Temz. A.Ş. 13.11.2021