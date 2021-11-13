13 Kasım kamu ilanlarına KPSS şartsız başvurular başladı! İŞKUR kurum dışı kamu işçi alımı ilanları! İşte kadrolar

BELEDİYEDE İŞE GİREBİLMEK AMACIYLA HANGİ ŞARTLAR ARANIR?

Belediyede işe girmek basit bir şey değildir. Çünkü bir kamu kurumu olan belediyelerde işçi ve personel alımları da yasalara ve belediye meclislerince alınan kararlara bağlı olarak yapılır. Her bir birimde çalıştırılacak personel sayısı, bu personelin nitelikleri, alacağı maaş, kazanacağı bütün sosyal haklar ve hem de ne kadar vakit ile çalıştırılacağı (sözleşmeli ve işçiler amacıyla geçerlidir) gibi maddeler, sene de bir defa karara bağlanır. Bu amaçla işçi ve sözleşmeli personel alımı amacıyla alakalı takvimi kaçırmamak, saatinde kusursuz bir şekilde müracaatların yapılması gerekir.

Ancak Türkiye koşullarında ne yazık ki bu tür kamu kurum ve kuruluşlarında işe girmek amacıyla bir tanıdık ve dayanıklı bir torpilin olması da gerekmektedir. Aynı kriterlere sahip onlarca birey arasından kimin seçileceğine, bu tanıdık ya da torpilin karar verilen de açıkça tanınan bir gerçektir!

İşçi statüsünde belediyelerde çalışmak amacıyla belediyeler elemanlarını taşeron firmalarla yaptığı anlaşmalara göre alırlar. Her bir anlaşmanın belli bir zamanı vardır. Ve işçiler bu vakit amacıyla da çalıştırılır. Sadece maaşları belediye doğrultusundan ödenir.

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