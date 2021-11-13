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    • Memurlar
    • 13.11.2021 12:50
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    • 13.11.2021 12:50
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    13 Kasım kamu ilanlarına KPSS şartsız başvurular başladı! İŞKUR kurum dışı kamu işçi alımı ilanları! İşte kadrolar

    13 Kasım KPSS koşulsuz kamu ilanlarına başvurular devam ediyor. Söz hususu kamu ilanları, İŞKUR'un kurum dışı kamu işçisi alımı ilanları kısmından duyuruldu. İlanlara baktığımızda değişik illerde belediyelere kadrolu işçi alımı yapıldığı görüldü. Birçok insan bir belediyede kadrolu memur olarak çalışmanın hayalini kurar. Fakat bu o kadar da basit değildir. Peki, belediyede işe nasıl girilir? Belediyede işe girmek amacıyla hangi yollar izlenmelidir? Belediyelerde memur ve personel alımları KPSS sınavından alınan puan üzerinden yapılmaktadır. İşte son dakika haberleri ve detaylar

    takvim.com.tr
    13 Kasım kamu ilanlarına KPSS şartsız başvurular başladı!

    Belediye başkanlıkları bünyesine KPSS koşulu olmadan kadrolu kamu işçisi alımı uygulanacağı açıklandı. Belediyelerde işçi olarak müracaat yapabilmek amacıyla alakalı belediyenin insan kaynakları bölümüne CV nizi bırakmanız yeterlidir. Anlaşmalı taşeron firmalarda işe başlamak istiyorsanız alakalı firmanın adresine erişerek bu firmayla iletişime geçmeniz ve CV bırakmanız daha süratli netice almanızı sağlayacaktır. Belediyede işe girmek basit bir şey değildir. Çünkü bir kamu kurumu olan belediyelerde işçi ve personel alımları da yasalara ve belediye meclislerince alınan kararlara bağlı olarak yapılır.

    İŞKUR Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanı

    Ankara Türksat BT Çözüm Mimarı Alımı 28.11.2021

    Ankara Türksat İş Geliştirme Uzm. Alımı 28.11.2021

    Zonguldak Çaybel İmar İnş. San.Tic. Ltd.Şti 19.11.2021.pdf

    Aydın Sultanhisar Nysa Kazı Başkanlığı 20.11.2021

    İstanbul Bakırköy Personel Hiz.Ltd.Şti 26.11.2021 (2).pdf

    Mersin Gülnar Belediyesi Maden Ocağı Taş Kırma İkt. İşlt. 13.11.2021

    Çorum Mecitözü Belediyesi Per. ltd. Şti. 13.11.2021

    Ankara Türkiye Belediyeler Birliği Pers. A.Ş. 19.11.2021

    Ankara Türkiye Belediyeler Birliği Personel A.Ş. 19.11.2021

    İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 31.12.2021

    Çorum Mecitözü Belediyesi Pers. Ltd. Şti. 14.11.2021

    Kahramanmaraş Akbel Top. Ürün. Tem. Hizm. Taş. San. Tic. A.Ş. 22.11.2021

    Manisa Besot San. Tic. A.Ş. 15.11.2021

    Erzurum Köprüköy Belediyesi Personel Ltd. Şti. 24.11.2021

    Kırşehir Akçakent SYDV 16.11.2021

    İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 15.11.2021

    İzmir İZFAŞ Tic. A.Ş. 15.11.2021

    Kahramanmaraş Akbel Toprak Ürün. Tem. Hiz. Taş. San. Tic. A.Ş. 22.11.2021

    Karaman Kazancı Beldesi İnş. Tar. Hayv. San. Tic. Ltd. Şti. 13.11.2021

    İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 14.11.2021

    İzmir Biyotıp Ve Genom Merkezi 22.11.2021

    Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi İktisadi İşletmesi 16.11.2021

    İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. 14.11.2021

    Aydın İncirbel Akar. Turz. Galerisi Gıda Taş. İnsan Kay. İnş. Eğt. Hiz. Yenilenebilir Ener. Tic. Ltd. Şti. 13.11.2021

    Afyonkarahisar Işıklar Tem. ve Taş. Pet. Epet Ürün Tem. İnş. Gıda Ltd. Şti. 15.11.2021

    Eskişehir Espark Eskişehir Park Bahçe Peyzaj Temz. A.Ş. 13.11.2021

        Ağrı Doğubayazıt Belediyesi Per. Ltd. Şti. 19.11.2021

        Amasya Maden Turz. Tekstil Tarım Ürün.i Ener. Yenilenebilir Ener. Hiz. Paz. A.Ş. 24.11.2021

        İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 16.11.2021

        Tekirdağ Otopark Ulaş. Nak. İmar Plan İnş. Taah. San Tic.A.Ş. 15.11.2021

        Sivas Buruciye A.Ş. 14.11.2021

        Muğla MUTTAŞ Kent Hiz. İnş. Tur. Taş. Tic. İşlt. İlt. San. Tic. A.Ş. 16.11.2021

        İstanbul BELBİM Elektronik Para Ödeme Hizmetleri A.Ş. 19.11.2021

        Iğdır Merkez SYDV 19.11.2021

        İzmir NAR-BEL Narlıbahçe İmar Tek. Tur. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. Engelli alım İlanı 11.12.2021

        Manisa Gölmar Mad. İnş. İmal. San. Tic. Ltd. Şti. 15.11.2021

        Muğla Büyükşehir Beld. Emek Pers. Ltd. Şti. 17.11.2021

        İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 17.11.2021

        İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 15.11.2021

        İstanbul Zeytinburnu Belediyesi Emek Personel A.Ş. 15.11.2021

        İstanbul Zeytinburnu Belediyesi Emek Personel A.Ş. 16.11.2021

        Antalya Falez Çevre Yön. Dnş. Tur. İnş. San. Tic. A.Ş. 13.11.2021

        İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 17.11.2021

        Eskişehir Espark Eskişehir Park Bahçe Peyzaj Temz. A.Ş. 14.11.2021

        İstanbul Asfalt Fabrikaları San. Tic. A.Ş. 16.11.2021

        İzmir İzenerji İnsan Kayn. Bak. Onar. Ener. Güv.San. Tic. A.Ş. 14.11.2021

        Bursa Kültür Sanat Ürün. Turz. Tic. A.Ş. 17.11.2021

        Tekirdağ Çerkezköy Tar.Kim. Ürün.Ürt. Satış Paz. A.Ş. 19.11.2021

        İstanbul Ulaşım Hiz. Tic. A.Ş. 24.11.2021

        İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 18.11.2021

        İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 19.11.2021

        İstanbul Küçükçekmece İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 13.11.2021

        İstanbul Pers. Yön. A.Ş. 17.11.2021

        Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. 15.11.2021

        Samsun Asarcık İmar İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 19.11.2021

        Kayseri Kocasinan İmar İnş. Tic. A.Ş. 14.11.2021

        Muğla Dabel Turz. İnş. Tic. A.Ş. 29.11.2021

        İzmir İzdoğa Tic. San. A.Ş. 16.11.2021

        Afyonkarahisar Başmakçı Ulş. Harf. Nak. Hayv. Tem. İnş. Gıda Petr. Ürn. San. Ltd. Şti. 16.11.2021

        İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 15.11.2021 (1)

        İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 16.11.2021 (1)

        İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 22.11.2021

        Sakarya Söğütlü Personel Ltd. Şti. 15.11.2021

        Manisa Besot San. Tic. A.Ş. 17.11.2021

        İstanbul Mataş Maltepe Sağ. Turz. Eğt. San. Tic. A.Ş. 13.11.2021

        Kocaeli KAR BEL Pesonel A.Ş. 14.11.2021

        Kütahya Tavşanlı Gıda San. Tic. A.Ş. 15.11.2021

        Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş. 19.11.2021

        Yozgat Eymir Üçoklar Tem. İnş. Taah. Gıda Sağ. Oto. Org. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. 13.11.2021

        Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. 17.11.2021

        İzmir İZFAŞ Tic. A.Ş. 19.11.2021

        İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 16.11.2021

        Kocaeli Başiskele Kentsel Dönüşüm İnş. San. Tic. A.Ş. 16.11.2021

        Mersin Erdemli Personel A.Ş. 16.11.2021

        İstanbul Aydos Danışmanlık Taahhüt İnşaat Sanayi A. Ş. 17.11.2021

        Zonguldak Kilimli Belediyesi Personel A.Ş. 16.11.2021

        Balıkesir Gömeç Belediyesi Personel A.Ş. 16.11.2021

        Burdur Çavdır Tem. Hiz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. 19.11.2021

        Eskişehir Alpubel Enerji İnş. Tic. A.Ş. 17.11.2021

        Yozgat Sorgun İş Geliştirme San. Tic. Ltd. Şti. 13.11.2021

        Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. 17.11.2021 (1)

        İzmir İzdoğa Tic. A.Ş. 18.11.2021

        BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

        İlana müracaat yapacak adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde:

        - Türk vatandaşı olmak.

        - Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

        - Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirti edilen vakitler işlemiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan ötürü bir sene ya da daha çok vakit ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu sistemin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ya da kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

        - Erkek adaylar amacıyla askerlik hali itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak ya da askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış ya da ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

        - Görevini vakitli yapmasına engel olabilecek gövde ve akıl hastalığı bulunmamak.

        - İlan edilen kadrolar amacıyla aranan başka müracaat şartlarını taşımak.

        Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

            BELEDİYEDE İŞE GİREBİLMEK AMACIYLA HANGİ ŞARTLAR ARANIR?

            Belediyede işe girmek basit bir şey değildir. Çünkü bir kamu kurumu olan belediyelerde işçi ve personel alımları da yasalara ve belediye meclislerince alınan kararlara bağlı olarak yapılır. Her bir birimde çalıştırılacak personel sayısı, bu personelin nitelikleri, alacağı maaş, kazanacağı bütün sosyal haklar ve hem de ne kadar vakit ile çalıştırılacağı (sözleşmeli ve işçiler amacıyla geçerlidir) gibi maddeler, sene de bir defa karara bağlanır. Bu amaçla işçi ve sözleşmeli personel alımı amacıyla alakalı takvimi kaçırmamak, saatinde kusursuz bir şekilde müracaatların yapılması gerekir.

            Ancak Türkiye koşullarında ne yazık ki bu tür kamu kurum ve kuruluşlarında işe girmek amacıyla bir tanıdık ve dayanıklı bir torpilin olması da gerekmektedir. Aynı kriterlere sahip onlarca birey arasından kimin seçileceğine, bu tanıdık ya da torpilin karar verilen de açıkça tanınan bir gerçektir!

            İşçi statüsünde belediyelerde çalışmak amacıyla belediyeler elemanlarını taşeron firmalarla yaptığı anlaşmalara göre alırlar. Her bir anlaşmanın belli bir zamanı vardır. Ve işçiler bu vakit amacıyla da çalıştırılır. Sadece maaşları belediye doğrultusundan ödenir.

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