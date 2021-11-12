SGK'dan toplu para ödemesi: O paraları alma hakkınız var! Anında hesaplayın ve hesabınıza para yatsın

İŞTE TOPLU PARA ALMAK İÇİN YAPMANIZ GEREKENLER

Ancak bazı durumlardan dolayı bazı vatandaşlar emeklilik için gerekli olan şartları sağlayamadıklarından dolayı emeklilik hakkı elde edemiyorlar.

Bu tür durumlarda ise vatandaşlara bazı haklar sunuluyor. Vatandaşların emekli olamamaları durumunda ve gerekli koşulları sağlamaları halinde o tarihe kadar ödemiş oldukları prim paralarını alma hakları bulunuyor. Yazılı başvuru yapılarak alınabilen bu prim iadesi için sağlanması gereken koşullar şunlar;

-Erkekler için 25 yıl, kadınlar amacıyla ise 20 senelik çalışma zamanı ve emeklilik yaş şartlarını karşılamak,

-Başvuruda olduğu dönemde sigortalı olarak çalışmamak ya da kendi işini yapıyor olmamak,