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    • Memurlar
    • 12.11.2021 15:45
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    • 12.11.2021 15:45
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    O paraları alma hakkınız var! SGK'dan toplu para ödemesi: Anında hesaplayın ve hesabınıza para yatsın

    SGK'dan toplu para ödemesi alma hakkı çok sayıda vatandaş doğrultusundan bilinmiyor. Türkiye'de milyonlarca çalışan emeklilik hayali kurarken birtakım çalışanlar ise Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenen primleri geri almanın hesaplarını yapıyorlar. Bu hususta tetkik yapan çalışanlar ödenen primlerin geri alınmasının hangi şartlara bağlı olduğunu araştırıyorlar. Vatandaşların emekli olamamaları durumunda ve lüzumlu koşulları sağlamaları durumunda o tarihe kadar ödemiş oldukları prim paralarını alma hakları bulunuyor. Kimler toplu prim iadesi alabilir? Başvuru nasıl yapılır?

    takvim.com.tr
    SGK’dan toplu para ödemesi: Hemen hesaplayın ve hesabınıza yatsın

    Emekli olamayacak vatandaşlar amacıyla SGK'dan toplu para ödemesi açıklaması geldi. SGK'nın vatandaşlara sağlamış bulunduğu çok sayıda haktan bir tanesi de emekli olamayanlara toplu para iadesi. SGK'nın toplu para iadesi emekli olmak amacıyla lüzumlu şartları sağlayamamış fakat toplu para iadesi amacıyla alçakta yer alan koşulları gerçekleştiren vatandaşlara ödenir. Bu tür hallerde ise vatandaşlara birtakım haklar sunuluyor. Vatandaşların emekli olamamaları durumunda ve lüzumlu koşulları sağlamaları durumunda o tarihe kadar ödemiş oldukları prim paralarını alma hakları bulunuyor. Kimler toplu prim iadesi alabilir? Başvuru nasıl yapılır?

    SGK'DAN EMEKLİ OLMAYAN VATANDAŞLARA TOPLU PARA ÖDEMESİ

    SGK tarafından yapılan toplu para ödemesine ilişkin uygulanan mevzuatta, emekli olamayan ve toplu para iadesi almak isteyen vatandaşların öncelikle kendi işlerini yürütmüyor olmaları gerekiyor. Yani kendi işi olan yada sigortalı olarak bir yerde çalışan vatandaşlara toplu para iadesi yapılmıyor. Bunun dışında emekli olamayan vatandaşların yaş ve gün şartını sağlamış olmaları sadece prim eksikleri olması isteniyor. Erkeklerde 25 yıl çalışılmış olması, kadınlarda ise 20 çalışılmış olması koşulu bulunuyor. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    SGK TOPLU PARA / PRİM İADESİ 2021

    Sosyal Güvenlik Kurumu SGK tarafından yapılan toplu para iadesi emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT mağdurları için değil tam tersine yaşını doldurmuş olmasına rağmen emekli olmak için aranılan prim günü sayısını dolduramayan kişilere yönelik olarak yapılan bir işlemdir.

    Örneğin 56 yaşında emekli olmaya hak kazanan bir kişi bu yaşını doldurmasına rağmen emeklilik için gereken 3 bin 600 prim gününü doldurmadıysa bu durumda o tarihe kadar ödemiş olduğu primlerin ücretini SGK'dan talep edebilmektedir.

        İŞTE TOPLU PARA ALMAK İÇİN YAPMANIZ GEREKENLER

        Ancak bazı durumlardan dolayı bazı vatandaşlar emeklilik için gerekli olan şartları sağlayamadıklarından dolayı emeklilik hakkı elde edemiyorlar.

        Bu tür durumlarda ise vatandaşlara bazı haklar sunuluyor. Vatandaşların emekli olamamaları durumunda ve gerekli koşulları sağlamaları halinde o tarihe kadar ödemiş oldukları prim paralarını alma hakları bulunuyor. Yazılı başvuru yapılarak alınabilen bu prim iadesi için sağlanması gereken koşullar şunlar;

        -Erkekler için 25 yıl, kadınlar amacıyla ise 20 senelik çalışma zamanı ve emeklilik yaş şartlarını karşılamak,

        -Başvuruda olduğu dönemde sigortalı olarak çalışmamak ya da kendi işini yapıyor olmamak,

        -Kişinin emekli olmak için aranılan şartları kazanmasına karşın SGK prim borcu sebebi ile ya da emekli olmak için sigortalılık zamanı kriterlerini karşılayamadığı amacıyla emekli olamaması şartları yer alabilmektedir.

        -Bu kriterleri taşıyan ve emekli olamayan toplu para hakkından yararlanmak amacıyla müracaatta tespit edilen vatandaşlara SGK prim iadesinde bulunuyor.

        -Bunun amacıyla bireyin SGK prim iade dilekçesi ile müracaatta bulunarak lüzumlu işlemleri yapması yeterli oluyor. Yapılan Bağkur prim iadesi başvurularında yatırılan bütün primler iade edilirken SGK prim iadesi başvurularında ise 2008 yılından evveli amacıyla hem işçi hem işveren primleri, 2008 yılından ardından amacıyla ise yalnızca işçi primleri hesaplanarak ödeniyor. Yani emekli olamayan SGK'dan toplu para alabilir.
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        Haberler Memurlar O paraları alma hakkınız var! SGK'dan toplu para ödemesi: Anında hesaplayın ve hesabınıza para yatsın
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