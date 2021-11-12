Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 17 öğretim üyesi alacak (Öğretim üyesi alım ilanları)

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 17 akademik personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak akademik personellerin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği de açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.



İşte Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi akademik personel alım ilanına ilişkin detaylar:



Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan "Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi" hükümleri dâhilinde öğretim üyesi alınacaktır.



Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.



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