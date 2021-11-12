MEB sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır? 2021 MEB personel alımı sonuç listesi!

Atamaları valiliklerce kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlamak üzere atandıkları il milli eğitim müdürlüklerine istenen belgelerle başvuracak.

MEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında 260 sözleşmeli fizyoterapist ile 2 bin 593'ü aşçı, 3 bin 279'u aşçı yardımcısı olmak üzere 5 bin 872 destek personeli istihdam edilecek. Söz konusu pozisyonlara alım yapılmasına ilişkin duyuru, Bakanlığın resmi internet sayfasında yayımlandı.