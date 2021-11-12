MEB personel alımı atama sonuç ekranı 2021! 5 bin 872 personel alımı başvuru sonuçları sorgulama! Fizyoterapist, aşçı, aşçı yardımcısı...

MEB personel alımı sonuçları için geri sayım sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) fizyoterapist, aşçı, aşçı yardımcısı olmak üzere toplam 5 bin 872 destek personeli alımı yapılacağı müjdesini vermişti. Adaylar 25 Ekim - 5 Kasım tarihleri arasında personel alımı başvurularını tamamladı. Başvuruların hemen ardından adaylar sonuçlar için meraklı bekleyişe girdi. Peki, 5 bin 872 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB fizyoterapist, aşçı ve yardımcısı atama sonuçları sorgulama ekranı haberimizde!