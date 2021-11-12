Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 13.11.2021 09:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.11.2021 09:05
    ABONE OL

    MEB personel alımı atama sonuç ekranı 2021! 5 bin 872 personel alımı başvuru sonuçları sorgulama! Fizyoterapist, aşçı, aşçı yardımcısı...

    MEB 5 bin 872 personel alımı başvuru sonuçları hakkında sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. MEB tarafından 5 bin 872 personel alımı yapılacağı duyurulmuştu ve başvurular 25 Ekim - 5 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Başvuru yapan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı. Peki, 5 bin 872 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB fizyoterapist, aşçı ve yardımcısı atama sonuçları sorgulama ekranı haberimizde!

    takvim.com.tr
    MEB personel alımı sonuçları sorgulama! Fizyoterapist, aşçı ve yardımcısı atama sonuçları!

    MEB personel alımı sonuçları için geri sayım sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) fizyoterapist, aşçı, aşçı yardımcısı olmak üzere toplam 5 bin 872 destek personeli alımı yapılacağı müjdesini vermişti. Adaylar 25 Ekim - 5 Kasım tarihleri arasında personel alımı başvurularını tamamladı. Başvuruların hemen ardından adaylar sonuçlar için meraklı bekleyişe girdi. Peki, 5 bin 872 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB fizyoterapist, aşçı ve yardımcısı atama sonuçları sorgulama ekranı haberimizde!

    MEB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    MEB personel alımı atama sonuçları, 12 Kasım'da 'https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/' üzerinden ilan edilecek.

    Atamaları valiliklerce kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlamak üzere atandıkları il milli eğitim müdürlüklerine istenen belgelerle başvuracak.

    SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

    2020 yılı KPSS lisans düzeyinde KPSSP3, ön lisans düzeyinde KPSSP93, ortaöğretim düzeyinde KPSSP94 puan türlerinden puan almış olmak.

    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

        Devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak.

        Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle kamu görevine son verilmemiş olmak.

        Mesleğin ifasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığını, tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.

        Sağlık Bakanlığından onay almış psikoteknik belgesi vermeye yetkili merkezlerce düzenlenmiş psikoteknik raporuna sahip olduğunu belgelendirmek.

        Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Muhalefet yıllarca millete palavra attı
        Haberler Memurlar MEB personel alımı atama sonuç ekranı 2021! 5 bin 872 personel alımı başvuru sonuçları sorgulama! Fizyoterapist, aşçı, aşçı yardımcısı...
            SON DAKİKA