MEB personel alımı atama sonuç ekranı 2021! 5 bin 872 personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Fizyoterapist, aşçı, aşçı yardımcısı...

MEB 5 bin 872 personel alımı başvuru sonuçları hakkında sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. MEB tarafından 5 bin 872 personel alımı yapılacağı duyurulmuştu ve başvurular 25 Ekim - 5 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Başvuru yapan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı. Peki, 5 bin 872 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB fizyoterapist, aşçı ve yardımcısı atama sonuçları sorgulama ekranı haberimizde!
MEB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB personel alımı atama sonuçları, 12 Kasım'da 'https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/' üzerinden ilan edilecek.
Atamaları valiliklerce kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlamak üzere atandıkları il milli eğitim müdürlüklerine istenen belgelerle başvuracak.
MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
2020 yılı KPSS lisans düzeyinde KPSSP3, ön lisans düzeyinde KPSSP93, ortaöğretim düzeyinde KPSSP94 puan türlerinden puan almış olmak.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.