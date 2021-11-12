MEB personel alımı atama sonuç ekranı 2021! 5 bin 872 personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Fizyoterapist, aşçı, aşçı yardımcısı...

MEB 5 bin 872 personel alımı başvuru sonuçları hakkında sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. MEB tarafından 5 bin 872 personel alımı yapılacağı duyurulmuştu ve başvurular 25 Ekim - 5 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Başvuru yapan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı. Peki, 5 bin 872 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB fizyoterapist, aşçı ve yardımcısı atama sonuçları sorgulama ekranı haberimizde!