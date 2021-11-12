İŞKUR detayları resmen paylaştı! Bütün illerde 109.692 bin acil işçi aranıyor! Formu dolduran hemen iş bulabilir!

Formu dolduran anında iş bulabilir! Tüm illerde 109.692 bin acil işçi aranıyor! İŞKUR detayları paylaştı. Yeni bir iş arayan bütün kişilerin adresi her zaman İŞKUR oluyor. Her sene yüz binlerce bireyin işini bulmasına vesile olan Türkiye İş Kurumu yeni işçi ve personel alımı ilanlarını internet sitesi üzerinden vatandaşlara aktardı. Türkiye'nin 81 ilinde etkinlik gösteren pek çok firma detaylı iş kollarında alım gerçekleştireceği verisini paylaşırken açık iş pozisyonlarının bulunduğu görüldü. İş arayışı olan vatandaşlar amacıyla en çok işçi alımı yapılacak sektörleri ve başvuruya dair bütün verileri yazımızda kapsamlı bir şekilde aktardık.
İşte en çok işçi aranan meslek dalları
Satış danışmanı/uzmanı
Konfeksiyon işçisi
Gazaltı kaynakçısı
Makineci (Dikiş)
Beden işçisi (Genel)
Temizlik görevlisi
Garson (Servis elemanı)
Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
NASIL BAŞVURULUYOR?
Özel sektörde acilen pek çok alanda işçi aranıyor. İş arayanlar, İŞKUR'un internet sitesinden üye olup, başvuru yapabiliyor. Özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da site üzerinden yapılabiliyor.