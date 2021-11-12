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    • Memurlar
    • 12.11.2021 13:19
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    • 12.11.2021 13:19
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    Bütün illerde 109.692 bin acil işçi aranıyor! İŞKUR detayları resmen paylaştı! Formu dolduran hemen iş bulabilir!

    Formu dolduran anında iş bulabilir! Tüm illerde 109.692 bin acil işçi aranıyor! İŞKUR detayları paylaştı. Yeni bir iş arayan bütün kişilerin adresi her zaman İŞKUR oluyor. Her sene yüz binlerce bireyin işini bulmasına vesile olan Türkiye İş Kurumu yeni işçi ve personel alımı ilanlarını internet sitesi üzerinden vatandaşlara aktardı. Türkiye'nin 81 ilinde etkinlik gösteren pek çok firma detaylı iş kollarında alım gerçekleştireceği verisini paylaşırken açık iş pozisyonlarının bulunduğu görüldü. İş arayışı olan vatandaşlar amacıyla en çok işçi alımı yapılacak sektörleri ve başvuruya dair bütün verileri yazımızda kapsamlı bir şekilde aktardık.

    takvim.com.tr
    Bütün illerde 109.692 bin acil işçi aranıyor! İŞKUR detayları resmen paylaştı!

    İşinden ayrılanların sık sık ziyaret ettiği yerlerden birisi de İŞKUR oluyor. Türkiye İş Kurumu her sene yüz binlerce vatandaşın iş bulmasına yardımcı olurken başka süreçlerde de aktif rol oynuyor. Kamu ve özel sektörde firma ve kuruluşların sahip olunan işçi alımı ilanlarını yayımlayan kurum bu sayede kişilerin iş bulmasını sağlıyor. İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır.

    İşte en çok işçi aranan meslek dalları

    Satış danışmanı/uzmanı

    Konfeksiyon işçisi

    Gazaltı kaynakçısı

    Makineci (Dikiş)

    Beden işçisi (Genel)

    Temizlik görevlisi

    Garson (Servis elemanı)

    Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    NASIL BAŞVURULUYOR?

    Özel sektörde acilen pek çok alanda işçi aranıyor. İş arayanlar, İŞKUR'un internet sitesinden üye olup, başvuru yapabiliyor. Özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da site üzerinden yapılabiliyor.

        İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI

        Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; kasiyer, danışma, büro memuru, güvenlik ve bekçi) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

        İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

        İŞKUR İLANLARINA GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

        * Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

        * Kamu haklarından yasaklanmamış olmak

        * Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı veya bulaşıcı hastalığı bulunmamak

        * Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlardan dolayı hükümleri bulunmamak.

        * Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı veya bulaşıcı hastalığı bulunmamak

        * Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlardan dolayı hükümleri bulunmamak.

        İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?

        İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır. Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez. Üyelerin hesapları son işlem tarihinden itibaren 1 sene içerisinde aktif olmaz ise yani hesaba bu süre zarfında giriş yapılmaz ise üyelikler dondurulur. Bu süre özürlü ve eski hükümlü kayıtlarında iki senedir.

        Üyeler tarafından 15 gün içerisinde okunmayan tüm mesajlar otomatik olarak silinmektedir. İŞKUR'a kayıt olmak için öncelikle yazımızın başında da söylediğimiz gibi İşveren mi iş arayan kişi mi olduğunuzu belirtmeniz gerek. İkisi içinde üye olma bağlantıları aşağıdadır. Bu aşamayı kaydettikten sonra profilinizi oluşturursunuz.

        Bu alanda öğrenim durumunuz, özellikleriniz, eğitim durumunuz, iş aradığınız pozisyonlar gibi bilgileri aşama aşama doldurur gerekirse word dosyası halinde özgeçmiş de ekleyebilirsiniz. Daha sonra karşınıza çıkan üyelik sözleşmelerini kabul etmeniz ve profil bilgilerinizi ( şifre, isim soyisim vb bilgileri ) eksiksiz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir.
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        Haberler Memurlar Bütün illerde 109.692 bin acil işçi aranıyor! İŞKUR detayları resmen paylaştı! Formu dolduran hemen iş bulabilir!
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