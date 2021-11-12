Bütün illerde 109.692 bin acil işçi aranıyor! İŞKUR detayları resmen paylaştı! Formu dolduran hemen iş bulabilir!

İşinden ayrılanların sık sık ziyaret ettiği yerlerden birisi de İŞKUR oluyor. Türkiye İş Kurumu her sene yüz binlerce vatandaşın iş bulmasına yardımcı olurken başka süreçlerde de aktif rol oynuyor. Kamu ve özel sektörde firma ve kuruluşların sahip olunan işçi alımı ilanlarını yayımlayan kurum bu sayede kişilerin iş bulmasını sağlıyor. İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır.
İşte en çok işçi aranan meslek dalları
Satış danışmanı/uzmanı
Konfeksiyon işçisi
Gazaltı kaynakçısı
Makineci (Dikiş)
Beden işçisi (Genel)
Temizlik görevlisi
Garson (Servis elemanı)
Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
NASIL BAŞVURULUYOR?
Özel sektörde acilen pek çok alanda işçi aranıyor. İş arayanlar, İŞKUR'un internet sitesinden üye olup, başvuru yapabiliyor. Özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da site üzerinden yapılabiliyor.