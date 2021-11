2021 2022 Muvazzaf Subay alımı başvurusu nasıl yapılır? Muvazzaf Subay başvuru şartları neler? İşte başvuru kılavuzu...

(6)Tablo-1'deki (K.K.K.lığı kadroları) Yabancı Dil Öğretmenlikleri ile Muhabere (Siber Güvenlik) kadrolarına müracaat edecek adaylar için; KPSS P3'den en az 70 alanlar ve ilave olarak, ÖSYM tarafından yapılan son iki yıl içerisindeki (2020-2021) ilgili yabancı dil sınavından (YDS/E- YDS) en az 60 not almış olanlar (25.02.2016 tarihli ÖSYM Yönetim Kurulu kararında belirtilen Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosunda belirtilen yabancı dil sınavlarından notu olan adaylar için ilgili YDS notuna denk yabancı dil sınav notu kabul edilecektir.)] Adayların YDS sınavı haricindeki sınav notu belgesini "sınav bilgileri sınav bilgisi ekle" alanından sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Belgelerini sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

(7) Tablo (1)'deki Beden Eğitimi Öğretmenliği için KPSS P3'den en az 70 alanlar ve ilave olarak KPSS P121-17 Lisans puanı en az 70 olanlar [Tablo (1)'deki Beden Eğitimi Öğretmenliği Adaylarına Çağrı kriteri olarak KPSS P3 esas alınacak olup, adayların KPSS P121 puanları ise evrak kontrol aşamasında kontrol edilecektir.],

(8)Tablo-1'de hizasında (*X) işareti olan bölüm mezunları, Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Tarih Öğretmenliği tercihleri için pedagojik formasyon belgesini veya öğretmenlik sertifikasını bonservis bilgileri alanından taratılmış olarak sisteme yükleyecektir. Ayrıca çağırılmaları halinde seçim aşamalarına gelirken söz konusu belgelerin asıllarını ve birer adet fotokopisini beraberlerinde getirecek, söz konusu belgeyi sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

(9) Tablo (1)'deki Öğretmen İlahiyat sınıfı için KPSS P3 ve yabancı dil şartı aranmayacak, söz konusu sınıfa KPSS P124 (Din Hizmetleri Alan Bilgisi –DHBT) sınavından en az 70 puan almış adaylar müracaat edebilecektir.

(10) Tablo-2'deki (Dz.K.K.lığı kadroları) öğretmen ve mühendis kontenjanlarına müracaat edecek adaylardan KPSS P3'den en az 70 alanlar ve ilave olarak; Öğretmen sınıfı için ÖSYM tarafından yapılan son iki yıl içerisindeki (2020-2021) ilgili yabancı dil sınavından (YDS/E-YDS) en az 70, mühendis sınıfı için en az 60, lisans mezuniyet akademik not ortalaması asgari 2,75 (4'lük not sisteminde) olanlar [(Adayların mezuniyet akademik not ortalaması evrak kontrol aşamasında kontrol edilecektir), (25.02.2016 tarihli ÖSYM Yönetim Kurulu kararında belirtilen Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosunda belirtilen yabancı dil sınavlarından notu olan adaylar için ilgili YDS notuna denk yabancı dil sınav notu kabul edilecektir.)] Adayların YDS sınavı haricindeki sınav notu belgesini "sınav bilgileri sınav bilgisi ekle" alanından sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Belgelerini sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

(11) Kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,

(12) Askerlik hizmeti devam etmekte olan yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve erler,

(13) Askerlik hizmetinden terhis olanlar (hakkında "yedek subay olamaz", "yedek astsubay olamaz" kararı olanlar başvuramazlar) ve,

(14) Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmet sorumluluğu olmayan ve kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt edenler, başvurabilecektir.

