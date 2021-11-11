Ticaret Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Uzman yardımcısı alımı yapılacak! İşte başvuru şartları...

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada merkez teşkilatında görevlendirmek üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu. Sınavlara giriş için 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan, ilanda belirtilen alanlarda istenilen puanları almak gerekiyor. Peki, Ticaret Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte ilandaki bilgiler...
70 UZMAN YARDIMCISI ALINACAK
Ticaret Bakanlığı, merkez teşkilatında görevlendirmek üzere 70 ticaret uzman yardımcısı istihdam edecek. Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilecek.
Başvurular, 15-24 Kasım döneminde Ticaret Bakanlığının internet sitesinden (www.ticaret.gov.tr) yapılabilecek. Yazılı sınav, 26 Aralık 2021'de Ankara'da gerçekleştirilecek. Sınav yeri ve saati, adayların sınav giriş belgelerinde belirtilecek.
Sözlü sınav da Ankara'da yapılacak. Bu sınavın tarihi ve yeri, yazılı sınav sonucuyla birlikte Bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek. Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden de görüntüleyebilecek.
İşte alıma dair bilgiler;
SINAVA KATILMA ŞARTLARI
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
b) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1986 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),
c) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kuramlarının siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakülteleri ile diğer fakültelerin yukarıda belirlilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kuramlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak, (Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini jpeg formatında tarayarak müracaatları sırasında Bakanlığımız internet sitesinden ulaşacakları talep formuna eklemeleri gerekmektedir.),
ç) ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, yukarıdaki tabloda belirtilen ilgili KPSS puan türünden 70 ve üzeri puan almak.
d) Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerinin birinden YDS/e-YDS'dcn en az (C) seviyesinde puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.
e) Başvuru yapacak adaylardan 100 TL sınav ücreti tahsil edilecek olup sınav ücretini yatırmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Sınav ücretini yatırıp da yazılı sınava katılmaya hak kazanamayan adaylara yatırdıkları tutar iade edilecektir. Sınav ücretinin yatırılacağı banka ve hesap numarasına ilişkin hususlar Bakanlığımız web sayfasından ayrıca ilan edilecektir.
SÖZLÜ SINAV KONULARI
Sözlü sınava, yukarıdaki tabloda belirtilen öğrenim dalları itibarıyla yazılı sınav puanı en yüksek olan adaydan başlamak sureliyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının üç katı kadar aday, öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı çağrılacaktır. Ancak yazılı sınavda başarılı olan aday sayısının, Han edilen kadronun üç katının altında olması halinde başarılı olan tüm adaylar sözlü sınava çağrılır. Çağrılan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.
Sözlü sınav, adayların;
a) Giriş sınavı duyurusunda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi.
Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı. Genel yetenek ve genel kültürü, Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı.
Yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.
Adaylar, giriş sınavı komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, giriş sınavı komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.