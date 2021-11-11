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    • Memurlar
    • 12.11.2021 09:14
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    • 12.11.2021 09:14
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    Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama ekranı! MEB 15 bin sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav ne zaman olacak?

    Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri sorgulama ekranı! MEB 15 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 15 bin ek öğretmen atama takvimi yayınlandı ve buna göre sözleşmeli öğretmenlik mülakat tarihi ve yerlerinin nereden öğrenileceği bilgisi de netleşmiş oldu. Atanmak isteyen vatandaşların merak ettiği tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama ekranı!

    Sabah saatlerinden itibaren sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin sözleşmeli öğretmen alımının yapılacağını duyurmasının 27 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında önbaşvurular alınmıştı. Ardından sözlü sınavın ne zaman yapılacağı ve nerede girileceği gibi bilgiler merak konusu oldu. Atanma hayaliyle yanıp tutuşan kişiler bu fırsatı değerlendirmek istiyor. Peki MEB 15 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman? İşte detaylar…

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ SORGULAMA

    MEB 15 bin ek öğretmen atama takvimine göre, sözlü sınav yerleri 25 Ekim tarihinde ilan edildi.

    Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat yerleri e-devlet adresi üzerinden tıklayarak TC kimlik numaranızı ve şifrenizi girerek öğrenebilirsiniz.

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT - SÖZLÜ SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAVI NE ZAMAN?

    Sözlü sınavlar, 12-27 Kasım'da yapılacak.

    Karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım-9 Aralık'ta alınacak ve bu adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık'ta düzenlenecek. Sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta ilan edilecek.

    1. Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları ön başvuruları onaylananlardan KPSSP10-KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınava alınacak adaylar e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecektir.

    2. Sözlü sınava alınacak adaylar Ek-3 Sözleşmeli Öğretmen Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu üzerinden sözlü sınav komisyonunca değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

        3. Sözlü sınavda adaylar: eğitim bilimleri ve genel kültür; bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecektir.

        4. Sözlü sınav komisyonunun sekretarya işlemleri, sınav merkezlerinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerince yürütülecektir.

        5. Adayların sözlü sınavda nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veyageçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

        6. Adayların sözlü sınav merkezlerince alınan tedbirlere ve yayımlanan kurallarauymaları gerekmektedir.

        7. Adayların sözlü sınava: çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat); kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihaz, kulaklık; kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılar; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalar; her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlar; her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşya (şeffaf/numaralı gözlük hariç); banka/kredi kartı vb. kartlar; cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar; her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizat; kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıt, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar; pergel, açıölçer, cetvel, vb. araçlar; şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle girmeleri yasaktır.

        8. Sözlü sınava katılanların sınav puanları Sözlü Sınav Sonuç Ekranına işlenecek; sözlü sınav sonucunda 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecektir.

        9. Karantina uygulamasında olması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adaylar, budurumlarını belgelendirmeleri kaydıyla, karantina uygulaması sona erdikten sonra,Ek-4 Takvim'de belirlenen süre içerisinde bulundukları ildeki il millî eğitimmüdürlüklerine başvuruda bulunarak sözlü sınava katılma isteğine ilişkin dilekçeverebileceklerdir. Bakanlıkça bu yöndeki başvurular incelenecek ve başvurusu uygun olan adaylar Ek-4 Takvim'de belirlenen süre içerisinde Bakanlıkça belirlenecekyöntemle (yüz yüze veya video konferans yöntemiyle) sözlü sınava alınacaktır.

        10. Sözlü sınav sonuçları e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecektir.
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        Haberler Memurlar Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama ekranı! MEB 15 bin sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav ne zaman olacak?
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