Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları 2021! 40 bin sağlıkçı atama kurası takvimi! Eczacı, tabip, diş tabibi...

Sabah saatlerinde yoğun bir şekilde Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? Sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için eczacı, uzman tabip, diş tabibi gibi personellerin alınacağı ve atamaların kura ile yapılacağının duyurulmasının ardından tüm detaylar merak konusu oldu. Sağlık Bakanlığı bünyesinde kariyer hedefleyenler başvuruların ne zaman, nereden ve nasıl yapılacağını sorgularken hangi kadrolara ve hangi şartların gerekliliği gibi konuları da araştırıyor. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin tüm bilgiler…
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL, NE ZAMAN YAPILIR?
İlk defa veya yeniden yapılacak atamalar için başvurular 12-16 Kasım'da alınacak, kura çekimi ise 2 Aralık'ta gerçekleştirilecek.
Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama başvuruları 12-16 Kasım'da alınacak.
Sağlık Bakanlığının "2021 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun ilgili maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri, ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kurayla gerçekleştirilecek.
Kurada eczacı unvanlı adaylar için iki ayrı yerleştirme yapılacak, diğer unvan ve branşlar için sadece ikinci yerleştirme işlemi uygulanacak.
Birinci yerleştirmede Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için yabancı dil yeterliliğine sahip ve doktora programlarından mezun olmuş eczacı unvanlı personel alımı yapılacak.
İkinci yerleştirmede ise Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları için eczacı, uzman diş tabibi, diş tabibi, tabip ve uzman tabip unvanında personel alımı gerçekleştirilecek.