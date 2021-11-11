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    • Memurlar
    • 11.11.2021 23:23
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    • 11.11.2021 23:23
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    Sağlık Bakanlığı atama başvuru formu: 40 bin sağlık personeli alımı başvurusu nasıl, nereden yapılır? İşte kontenjanları 2021

    Sağlık Bakanlığı tarafından 40 bin sağlık personeli alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada müjdeli haberi duyurmuştu. Atama için nefesler tutuldu, başvurular 12 Kasım 2021 Cuma günü alınmaya başlanacak. Başvuruda bulunacak binlerce kişi detayları araştırmaya başladı. Peki; 40 bin sağlık personeli alımı başvurusu nasıl, nereden yapılır? Branş dağılımı ve kontenjanları açıklandı mı? İşte başvuru şartları ve Sağlık Bakanlığı atama başvuru formu!

    Sağlık Bakanlığı atama başvuru formu!

    Sağlık Bakanlığı atama başvuruları başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı'na 40 bin personel alımı yapılacağını duyurmuştu. Atama bekleyen binlerce kişi müjdeli haberi almasının ardından başvurular için bekleyişe geçti. Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı başvuruları başladı mı? 40 bin sağlık personeli alımı başvurusu nasıl, nereden yapılır? Branş dağılımı ve kontenjanları açıklandı mı? Başvuru şartları ve Sağlık Bakanlığı atama başvuru formu haberimizde!

    SAĞLIK BAKANLIĞI 40 BİN ATAMA BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Kasım'daki Kabine toplantısı sonrası ''Sağlık Bakanlığımıza 40 bin yeni sağlık personeli alacağımızı milletimizle paylaşmak istiyorum.'' ifadelerine yer vermişti.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da '' Sağlık çalışanlarından oluşan bu büyük aileye yeni üyelerin katılacağı müjdesini daha önce vermiştik. Bu konuda da çok yakında güzel haberleri öğrenmiş olacaksınız. Heyecanla aramıza katılmayı bekleyen genç kardeşlerim, beklediğiniz günün yaklaştığını ifade etmek isterim. Mülakat yapmadan sadece KPSS sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapacağınız.'' şeklinde yazılı açıklamada bulunmuştu.

    Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı başvuruları 12-16 Kasım tarihleri arasında alınacak.

    KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

    40 bin sağlıkçı alımı kura çekimleri 2 Aralık'ta yapılacak. 16 Kasım'da sona erecek başvuruların değerlendirme sonuçları ise 24 Kasım'da bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek.

    40 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

    Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan Personel Bilgi Sistemi üzerinden alınacak.

        2021 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADROLARI!

        Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden atama yapılacak.

        KURAYA BAŞVURABİLECEK ADAYLAR VE ARANAN ŞARTLAR

        1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.

        2) Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,

        3) İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,

        4) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,

        5) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve en geç 16 Kasım 2021 Salı günü saat 18:00'e kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG) ve uzman diş tabipleri,

        6) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar, (T.C. Sağlık Bakanlığı diploma tescilleri ile ilgili hizmet veren ve E-Devlet kapısı www.turkiye.gov.tr üzerinden erişilen Sağlık Bakanlığı Doktor Bilgi Bankasında başvuru yapılan unvanda mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olmayan diş tabibi ve eczacıların; mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesi veya diploma suretini başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri, ayrıca yurtdışı diplomasına sahip olanların ise denklik belgelerini elektronik ortamda sisteme kaydetmeleri gerekmektedir.)

        7) 5335 sayılı Kanun'un 30 uncu maddesi, 5947 sayılı Kanun'un 18 inci maddesi kapsamında, emekli olan tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilirler. (Aynı kanun gereği emekli tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız sağlık tesisleri dışındaki kurumlara yerleşseler dahi atamaları gerçekleştirilmeyecektir.)

        KURAYA BAŞVURAMAYACAKLAR!

        1) Devlet hizmeti yükümlüsü olan tabip ve uzman tabipler,
        2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımayanlar,
        3) Emekli olan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,
        4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer kamu
        kurum ve kuruluşlarında halen görev yapmakta olanlar,
        5) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinde belirtilen yaş haddini doldurmuş olanlar,
        6) 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli olarak çalışanlar,
        7) 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli olarak çalışanlardan bu ilan metninin Resmi Gazete'de yayınlanmasından sonra görevinden ayrılanlar, (PBS üzerinden başvuru yapmış olsalar dahi başvuruları kabul edilemeyecek ve kuraya alınmayacaklardır.)
        8) Başvuruda bulunacak adayların ilan edilen unvan ve branşlara göre en üst öğrenim durumuna uygun unvan ve branşta başvuru yapmaları gerekmekte olup, alt öğrenim durumuna göre başvuruda bulunanlar. (Örneğin yan dal uzmanlık tescili bulunan uzman tabiplerin ana dal uzmanlık branşına veya tabip unvanına, uzman tabip tescili olanların tabip unvanına, uzman diş tabibi tescili olanların ise diş tabibi unvanına başvurması halinde başvuruları kabul edilmeyecektir.)

        ATAMAYA ESAS İSTENEN BELGELER

        Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgeler başvuru dilekçeleri ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde yerleştikleri kurumun ekte belirtilen adresinde olacak şekilde kargo ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir.

        a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe.
        b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe. (Bakaya olanların atamaları yapılmayacaktır)
        c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden imzalı dilekçe.
        d) Vesikalık fotoğraf. (son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet)
        e) Mal bildirim formu.
        f) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli.
        g) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belge (Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim etmelidirler.)

        2021 YILI 3. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI TAKVİMİ
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