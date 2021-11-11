Sağlık Bakanlığı atama başvuru formu: 40 bin sağlık personeli alımı başvurusu nasıl, nereden yapılır? İşte kontenjanları 2021

Sağlık Bakanlığı atama başvuruları başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı'na 40 bin personel alımı yapılacağını duyurmuştu. Atama bekleyen binlerce kişi müjdeli haberi almasının ardından başvurular için bekleyişe geçti. Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı başvuruları başladı mı? 40 bin sağlık personeli alımı başvurusu nasıl, nereden yapılır? Branş dağılımı ve kontenjanları açıklandı mı? Başvuru şartları ve Sağlık Bakanlığı atama başvuru formu haberimizde!
SAĞLIK BAKANLIĞI 40 BİN ATAMA BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Kasım'daki Kabine toplantısı sonrası ''Sağlık Bakanlığımıza 40 bin yeni sağlık personeli alacağımızı milletimizle paylaşmak istiyorum.'' ifadelerine yer vermişti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da '' Sağlık çalışanlarından oluşan bu büyük aileye yeni üyelerin katılacağı müjdesini daha önce vermiştik. Bu konuda da çok yakında güzel haberleri öğrenmiş olacaksınız. Heyecanla aramıza katılmayı bekleyen genç kardeşlerim, beklediğiniz günün yaklaştığını ifade etmek isterim. Mülakat yapmadan sadece KPSS sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapacağınız.'' şeklinde yazılı açıklamada bulunmuştu.
Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı başvuruları 12-16 Kasım tarihleri arasında alınacak.
KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
40 bin sağlıkçı alımı kura çekimleri 2 Aralık'ta yapılacak. 16 Kasım'da sona erecek başvuruların değerlendirme sonuçları ise 24 Kasım'da bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek.
40 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?
Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan Personel Bilgi Sistemi üzerinden alınacak.