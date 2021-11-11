Sağlık Bakanlığı 40 bin atama branş dağılımı 2021! 40 bin sağlık personeli alımı başvurusu ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Sağlık Bakanlığı 40 bin atama hakkında yeni gelişmeler takip ediliyor. 40 bin sağlık personeli alımı için son dakika açıklama geldi. Sağlık Bakanlığı personel atama takvimi belli oldu. Peki,Sağlık Bakanlığı 40 bin atama başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Sağlık Bakanlığı 40 bin atama başvurusu saat kaçta başlayacak? İşte tüm merak edilenler!
BAŞVURULAR 16 KASIM'DA SONA ERECEK
Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama başvuruları yarın başlıyor.
Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan Personel Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak.
16 Kasım'da sona erecek başvuruların değerlendirme sonuçları 24 Kasım'da bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek.
Kura çekimi ise 2 Aralık'ta yapılacak.
ERDOĞAN DUYURMUŞTU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan hafta başında yapılan Kabine Toplantısı sonrası, "Sağlık Bakanlığımıza 40 bin personel alımı yapacağız" açıklamasını yapmıştı.