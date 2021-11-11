Kızılay personel alımı başvurusu nasıl yapılır? KPSS şartsız işçi alımı yapılacak! Kızılay personel alımı şartları...

İş arayan binelrce vatandaş Kızılay personel alımı başvuru şartları neler? Sorusunun yanıtını sıkça araştırıyor. Türkiye'nin farklı illerinde istidam edilecek Elektrik Teknisyeni, İnşaat Teknikeri, Hemşire, Biyomedikal Mühendisi ve Hasta Kabul Görevlisi alımları için hangi niteliklerin arandığı merak konusu oldu. En dikkat çekenler arasında KPSS şartsız olması yer alıyor ve Kızılay personel alımı başvurusunun nereden ve nasıl yapıldığı sorgulanıyor? İşte Türk Kızılay'I bünyesine yapılacak istihdamlar…
KIZILAY PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kızılay Elektrik Teknisyeni, İnşaat Teknikeri, Hemşire, Biyomedikal Mühendisi ve Hasta Kabul Görevlisi alımı başvuruları online olarak alınmaya devam ediyor. Adaylar 12 Kasım 2021 tarihine kadar https://basvuru.kizilaykariyer.com/ resmi internet adresi üzerinde online olarak başvurularını tamamlayabilecek.
Kızılay personel alım ilanlarını basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx resmi internet sitesi üzerinden yayınlıyor. Başvuruda bulunabilmek için öncelikle açık pozisyonlar bölümündeki ilan tıklayın. Açılan ilanda belirtilen başvuru şartlarına uygunluk sağlamanız halinde yine sayfanın sağ üst köşesinde bulunan "İlana Başvur" ikonuna tıklayın üyelik ve öz geçmiş adımlarını tamamladıktan sonra başvuru işleminiz tamamlanmış olacak.
KIZILAY PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Kızılay Elektrik Teknisyeni, İnşaat Teknikeri, Hemşire, Biyomedikal Mühendisi ve Hasta Kabul Görevlisi kadrolarına personel alımı başvuru şartlarını duyurdu. İşte kadrolara ilişkin başvuru şartları;
Elektrik Teknisyeni Başvuru Şartları
Üniversite veya Meslek Yüksek Okullarının Elektrik-Elektronik / Otomasyon / Mekatronik bölümlerinden mezun,
Minimum 2 yıl bina işletmelerinde (otel, hastane, AVM, rezidans vb.) çalışmış olan,
Elektrik alanında mesleki yeterlilik belgesine sahip,
Elektrikli ve elektronik ekipmanların montaj,
bağlantı, devreye alma işlemlerini yapabilecek,
Mekanik, Elektro-Mekanik ekipmanların arıza tespit,