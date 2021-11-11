Kızılay personel alımı başvuru şartları neler? KPSS şartsız eleman alınacak! Kızılay işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kızılay için farklı illerden Elektrik Teknisyeni, İnşaat Teknikeri, Hemşire, Biyomedikal Mühendisi ve Hasta Kabul Görevlisi alınacak ve başvurular için az bir zaman kala henüz başvuru yapmamış olanlar aranan şartların neler olduğınu merak ediyor. İşte tüm detaylar...