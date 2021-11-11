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    • Memurlar
    • 11.11.2021 15:10
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    • 11.11.2021 15:10
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    Bekçi alımı başvuru şartları neler? Jandarma bekçi alımı başvuruları başladı mı? Başvurular nasıl ve nereden yapılıyor?

    Gündemde yoğun bir şekilde araştırılanlar arasında Bekçi alımı başvuru şartları neler? Sorusu yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı’ndan gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor ve ne zaman alım yapılacağı merak konusu oluyor. Peki Jandarma bekçi alımı başvuruları başladı mı? Başvurular nasıl ve nereden yapılıyor? En son Jandarma Genel Komutanlığı tarafından görevlendirilmek üzere 10 bin bekçi alımı istihdam edileceği duyurusu yapılmıştı ve son gelişmelerin neler olduğu oldukça merak edildi, araştırmalar hız kazandı. İşte tüm detaylar…

    takvim.com.tr
    Bekçi alımı başvuru şartları neler?

    Bekçi alımı başvuru şartları neler? Jandarma bekçi alımı başvuruları başladı mı? Başvurular nasıl ve nereden yapılıyor? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Kariyerini bu yönde devam ettirmek isteyen vatandaşlar her gün merakla konuya dair son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki konuyla ilgili açıklama geldi mi, Jandarma Genel Komutanlığı 10 bin bekçi alımı yapacak mı? Bekçi nasıl olunur? İşte tüm bilgiler...

    JANDARMA BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

    Jandarma bekçi alımının ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı. Yeni başvuru gerçekleştiğinde haberimizde yer alacaktır.

    BEKÇİ ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

    En az İlkokul mezunu olmak. (Bekçi alımı yapacak kurum istediği öğrenim düzeyinden alması söz konusu),

    Boy olarak 1.67 m olanlar başvuru yapabilir. Aynı şekilde boy kilo orantısına da bakılıyor. Bu sebeple beden kitle indeksi olarak da 18 ile 27 arasında olmak.

    Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak şartı aranıyor. İlanlar ilçe bazında verilen kontenjanlar için ilçe sınırları içinde ikamet şartı aranmaktadır.

        18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak.

        Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak.

        Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak.

        Memuriyete engel bir hali bulunmamak.

        Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

        Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

        Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

        Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

        Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak.

        Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.

        Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
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        Haberler Memurlar Bekçi alımı başvuru şartları neler? Jandarma bekçi alımı başvuruları başladı mı? Başvurular nasıl ve nereden yapılıyor?
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