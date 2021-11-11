Bekçi alımı başvuru şartları neler? Jandarma bekçi alımı başvuruları başladı mı? Başvurular nasıl ve nereden yapılıyor? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Kariyerini bu yönde devam ettirmek isteyen vatandaşlar her gün merakla konuya dair son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki konuyla ilgili açıklama geldi mi, Jandarma Genel Komutanlığı 10 bin bekçi alımı yapacak mı? Bekçi nasıl olunur? İşte tüm bilgiler...
JANDARMA BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?
Jandarma bekçi alımının ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı. Yeni başvuru gerçekleştiğinde haberimizde yer alacaktır.
BEKÇİ ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
En az İlkokul mezunu olmak. (Bekçi alımı yapacak kurum istediği öğrenim düzeyinden alması söz konusu),
Boy olarak 1.67 m olanlar başvuru yapabilir. Aynı şekilde boy kilo orantısına da bakılıyor. Bu sebeple beden kitle indeksi olarak da 18 ile 27 arasında olmak.
Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak şartı aranıyor. İlanlar ilçe bazında verilen kontenjanlar için ilçe sınırları içinde ikamet şartı aranmaktadır.