Bekçi alımı başvuru şartları 2021! Jandarma bekçi alımı başvuruları başladı mı? Bekçi alımı başvurusunereden yapılıyor?

Gündemde yoğun bir şekilde araştırılanlar arasında Bekçi alımı başvuru şartları neler? Sorusu yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı'ndan gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor ve ne zaman alım yapılacağı merak konusu oluyor. Peki Jandarma bekçi alımı başvuruları başladı mı? Başvurular nasıl ve nereden yapılıyor? En son Jandarma Genel Komutanlığı tarafından görevlendirilmek üzere 10 bin bekçi alımı istihdam edileceği duyurusu yapılmıştı ve son gelişmelerin neler olduğu oldukça merak edildi, araştırmalar hız kazandı. İşte tüm detaylar…
JANDARMA BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?
Jandarma bekçi alımının ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı. Yeni başvuru gerçekleştiğinde haberimizde yer alacaktır.
BEKÇİ ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
En az İlkokul mezunu olmak. (Bekçi alımı yapacak kurum istediği öğrenim düzeyinden alması söz konusu),
Boy olarak 1.67 m olanlar başvuru yapabilir. Aynı şekilde boy kilo orantısına da bakılıyor. Bu sebeple beden kitle indeksi olarak da 18 ile 27 arasında olmak.
Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak şartı aranıyor. İlanlar ilçe bazında verilen kontenjanlar için ilçe sınırları içinde ikamet şartı aranmaktadır.