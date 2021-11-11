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    • 12.11.2021 08:55
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    Sağlık Bakanlığı 40 bin atama branş dağılımı 2021! 40 bin sağlık personeli alımı başvurusu ne zaman? MEB atama takvimi 2021!

    Sağlık Bakanlığı 40 bin atama müjdesi verilmişti. Atama için geri sayım yapan adaylar için son dakika açıklama geldi. Bu kapsamda 40 bin atama başvurusu için Sağlık Bakanlığı personel atama takvimi belli oldu. Atama başvuruları yarın itibariyle başlayacak. Peki,Sağlık Bakanlığı 40 bin atama başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Sağlık Bakanlığı 40 bin atama başvurusu saat kaçta başlayacak? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    40 bin sağlık personeli alımı başvurusu ne zaman? Sağlık Bakanlığı 40 bin atama branş dağılımı 2021! Atama takvimi ise...

    Sağlık Bakanlığı 40 bin atama hakkında yeni gelişmeler takip ediliyor. 40 bin sağlık personeli alımı için son dakika açıklama geldi. Sağlık Bakanlığı personel atama takvimi belli oldu. Peki,Sağlık Bakanlığı 40 bin atama başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Sağlık Bakanlığı 40 bin atama başvurusu saat kaçta başlayacak? İşte tüm merak edilenler!

    BAŞVURULAR 16 KASIM'DA SONA ERECEK

    Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama başvuruları yarın başlıyor.

    Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan Personel Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak.

    16 Kasım'da sona erecek başvuruların değerlendirme sonuçları 24 Kasım'da bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek.

    Kura çekimi ise 2 Aralık'ta yapılacak.

    ERDOĞAN DUYURMUŞTU

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan hafta başında yapılan Kabine Toplantısı sonrası, "Sağlık Bakanlığımıza 40 bin personel alımı yapacağız" açıklamasını yapmıştı.

        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ATAMA KURASI

        İlanda yer alan "2021 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Takvimi"ne göre, PBS üzerinden başvurular, yarından itibaren 16 Kasım Salı saat 18.00'e kadar yapılacak.

        Başvuru değerlendirme sonuçları 24 Kasım Çarşamba günü PBS üzerinden ilan edilecek. İnceleme sonrası başvuruları reddedilenlerin itirazları, 25 Kasım Perşembe saat 18.00'e kadar yine bu sistem üzerinden alınacak. İtiraz sonuçları 1 Aralık Çarşamba PBS üzerinden açıklanacak.

        Kura çekimi 2 Aralık Perşembe günü yapılacak, yeri ve saati "https://yhgm.saglik.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Atamaya esas evrak, 17 Aralık Cuma saat 18.00'e kadar alınacak.

        Kamu kurum ile kuruluşlarında sözleşmeli olanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar, kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi, atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim edecek.
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        Haberler Memurlar Sağlık Bakanlığı 40 bin atama branş dağılımı 2021! 40 bin sağlık personeli alımı başvurusu ne zaman? MEB atama takvimi 2021!
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