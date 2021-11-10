Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan 40 bin personel alımı yapılacağını duyurmuştu. Yapılan bu açıklamaların hemen sonrasında kadro dağılımı ve başvuru şartları sağlıkla ilgili bölümlerden mezun olanlar tarafından merak ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı başvurusu başladı mı? Sağlık Bakanlığı branş dağılımı nasıl olacak? İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI 40 BİN PERSONEL ALIMI HANGİ KADROLARA YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımının hangi kadrolara yapılacağı henüz belli olmadı. Kadrolar belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.

İşte detaylar;