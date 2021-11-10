Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan 40 bin personel alımı yapılacağını duyurmuştu. Yapılan bu açıklamaların hemen sonrasında kadro dağılımı ve başvuru şartları sağlıkla ilgili bölümlerden mezun olanlar tarafından merak ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı başvurusu başladı mı? Sağlık Bakanlığı branş dağılımı nasıl olacak? İşte detaylar...
SAĞLIK BAKANLIĞI 40 BİN PERSONEL ALIMI HANGİ KADROLARA YAPILACAK?
Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımının hangi kadrolara yapılacağı henüz belli olmadı. Kadrolar belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.
İşte detaylar;
MÜJDELİ HABER GELDİ
Başkan Erdoğan müjdeli haberi bu sözlerle duyurdu:
"Bu vesileyle Sağlık Bakanlığımıza 40 bin yeni sağlık personeli alınacağını milletimizle paylaşmak istiyorum. Salgını ülkemizin gündemden tamamen çıkartana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Kapanma dönemlerinde verdiğimiz kapsamlı ve yerinde desteklerle ekonomik faaliyet yürüten aktörlerin ve vatandaşlarımızın telafi edilemez sorunlar yaşamalarının önüne geçtik."
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Cumhurbaşkanımız açıklamayı yaptı. Yoğun bir hazırlık sürecinin ardından yeni sağlık çalışanı arkadaşlarımızın atama kararı alındı. 40.000 arkadaşımız, nitelikli eğitimleri ve sorumluluk duygularıyla halkımızın hizmetinde olacak. Şimdiden, aramıza hoş geldiniz diyorum."